A novela quente que todo mundo está vendo na Netflix

Erótica, ousada e repleta de reviravoltas, a novela Fogo Ardente está fazendo o maior sucesso na Netflix. Desde seu lançamento original, a produção galgou inúmeras posições no ranking da plataforma – superando alguns dos maiores hits do streaming e garantindo um lugar de destaque no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil.

Fogo Ardente – também encontrado sob os títulos High Heat e Donde Hubo Fuego, é uma produção mexicana, construída no característico estilo das novelas latinas.

A série é uma produção de José Ignacio Valenzuela. Os primeiros episódios estrearam na Netflix em 17 de agosto de 2022.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama (literalmente) quente de Fogo Ardente e seu elenco de estrelas; confira.

Conheça a história de Fogo Ardente na Netflix

No centro da história de Fogo Ardente está a jornada de um jovem em busca de respostas (e vingança) sobre a misteriosa morte do irmão.

Para muitos espectadores, Fogo Ardente é, basicamente, uma mistura de Chicago Fire com a série Toy Boy.

“Poncho entra para os bombeiros a fim de descobrir mais pistas sobre a morte do irmão, mas acaba encontrando o amor, uma família… e um serial killer”, afirma a sinopse oficial de Fogo Ardente na Netflix.

A história começa quando o protagonista Poncho se infiltra em um Corpo de Bombeiros da Cidade do México para descobrir a verdade sobre o assassinato do irmão.

Para isso, Poncho conta com a ajuda da colega Olivia, a única bombeira mulher da corporação.

Ao mesmo tempo, o serial killer Ricardo Urzua – acusado da morte de várias mulheres – é liberado da cadeia.

O (suposto) assassino em série também se envolve de maneira surpreendente na história de Poncho.

Como Fogo Ardente é uma produção do criador da série de mistério Quem Matou Sara?, fãs podem esperar por muito suspense, surpresas e reviravoltas.

Elenco de Fogo Ardente é de tirar o fôlego

Um dos grandes trunfos de Fogo Ardente é seu elenco – liderado por galãs sarados que, volta e meia, aparecem seminus em cenas de tirar o fôlego.

Iván Amozurrutia, da série erótica Desejo Sombrio, lidera o elenco de Fogo Ardente como o protagonista Poncho Quiroga.

Eduardo Capetillo, de novelas como Marimar e Em Nome do Amor, é Ricardo Urzua, um assassino que guarda um grande segredo.

No papel de Olivia, a única aliada de Poncho em sua busca pela verdade, está Esmeralda Pimentel (Pedacinho do Céu).

Finalmente, o elenco principal de Fogo Ardente é completado por Itatí Cantoral – a eterna Soraya Montenegro de Maria do Bairro – como Glória Carmona.

O elenco de Fogo Ardente conta também com Daniel Gama (A Vingança das Juanas), Mauricio Hénao (Panamá), Oka Giner (Gossip Girl: Acapulco), Plutarco Haza (O Senhor dos Céus), Polo Morin (Quem Matou Sara?) e Antonio Sotillo (Rosario Tijeras).

Fogo Ardente está disponível na Netflix. Você pode conferir os 39 episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.