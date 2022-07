A Roda do Tempo é renovada para 3ª temporada no Prime Video

Na San Diego Comic-Con 2022, o Amazon Prime Video anunciou que a série A Roda do Tempo está oficialmente renovada para uma terceira temporada.

É uma ótima notícia para os fãs, até mesmo porque a segunda temporada do seriado ainda nem foi lançada.

Isso mostra que o Amazon Prime Video está muito confiante quanto ao futuro de A Roda do Tempo. Até o momento, no entanto, ainda não temos muitos detalhes sobre a vindoura terceira temporada da série.

Nova temporada em desenvolvimento

Rumores já indicavam que o serviço de streaming estava desenvolvendo planos para uma terceira temporada, mas isso ainda não tinha sido oficialmente confirmado.

A Roda do Tempo dividiu opiniões em sua primeira temporada, mas conseguiu um considerável sucesso de audiência.

No Brasil, A Roda do Tempo está agora disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.