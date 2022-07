A série de terror que todo mundo está vendo na Netflix

Se existe uma coisa que a Netflix provou, é que algumas produções podem ter sucesso mesmo quando a recepção é péssima.

Quer um novo exemplo disso? A série de Resident Evil da gigante do streaming. A produção está em alta no momento.

Continua depois da publicidade

Atualmente, Resident Evil ocupa a segunda posição no Top 10 de séries da Netflix. A produção, no momento, perde apenas para Sintonia.

Isso significa que muitas pessoas estão dando uma chance e assistindo a série de Resident Evil. No entanto, isso não significa que todas essas pessoas estejam gostando.

Ella Balinska como Jade Wesker em Resident Evil: A Série.

Série conta com recepção negativa

Acontece que “Resident Evil” é um título que chama a atenção, mas o histórico de adaptações da franquia é… problemático, para dizer o mínimo.

Resident Evil alcançou grande sucesso nos jogos. Muitos fãs acompanham a franquia fielmente há anos. É o tipo de popularidade que nem toda saga de jogos alcança.

No cinema, a franquia não teve a mesma sorte. Agora, parece que este também é o caso no mundo do streaming.

A série de Resident Evil, da Netflix, está tendo uma recepção bastante negativa com o público, especialmente porque se distancia muito do material de origem.

Alguns fãs até gostaram da premissa, mas não conseguem entender por que essa produção carrega o nome de “Resident Evil”.

De qualquer forma, resta saber se a série conseguirá se manter em alta na Netflix. Ainda não sabemos se uma segunda temporada pode ser produzida.

Resident Evil está agora disponível na Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.