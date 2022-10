Acusada de “distorcer” história real, série causa polêmica na Netflix

Um lançamento pouco conhecido da Netflix causou uma enorme polêmica internacional. Trata-se do k-drama As Três Irmãs, baseado no livro “Little Women”, de Louisa May Alcott. Um dos episódios é ambientado em meio à Guerra do Vietnã, e por isso, provoca controvérsia com o governo do país – que já pede sua exclusão da plataforma.

“As Três Irmãs que cresceram sozinhas e na pobreza se envolvem em uma conspiração com pessoas ricas e poderosas”, afirma a sinopse oficial de As Três Irmãs na Netflix.

Criada por Kim Hee-won e Chung Seo-kyung, As Três Irmãs tem Kim Go-eun, Nam Ji-hyun e Park Ji-hu no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e a controvérsia de As Três Irmãs na Netflix; confira.

Por que As Três Irmãs é acusada de “distorcer a história” na Netflix?

Recentemente, o Governo do Vietnã solicitou a remoção do k-drama As Três Irmãs do catálogo nacional da Netflix.

Segundo os representantes da imprensa estatal de Hanói, um dos episódios da produção sul-coreana “distorce os fatos históricos” da Guerra do Vietnã.

No episódio em questão, um veterano de guerra da Coreia do Sul se vangloria da diferença de baixas entre as tropas sul-coreanas (que apoiaram os americanos) e os combatentes vietnamitas.

“Nas nossas maiores batalhas, a proporção de mortes do exército coreano era de 20 para 1. Ou seja: de 20 vietnamitas mortos por cada soldado coreano abatido”, afirma o personagem.

A Guerra do Vietnã, vale lembrar, ocorreu entre 1955 e 1975. O conflito também mudou, para sempre, a história dos Estados Unidos e do Vietnã.

Entre 1964 e 1973, o governo da Coreia do Sul enviou mais de 320 mil soldados para auxiliar as forças americanas. Na época, o exército sul-coreano foi acusado de cometer vários massacres contra a população civil do Vietnã.

A trama do k-drama As Três Irmãs, dessa forma, atinge um dos pontos mais delicados da história do Vietnã.

Em uma comunicação oficial à Netflix, a Autoridade Vietnamita de Comunicação e Informação Digital afirma que As Três Irmãs viola a legislação do país que trata da “distorção da história, negação das conquistas da revolução, a ofensa à nação e aos heróis nacionais”.

A Netflix, por sua vez, não se manifestou sobre o pedido. No Vietnã, a plataforma conta com cerca de 300 mil assinantes.

Embora seja exibida internacionalmente pela Netflix, As Três Irmãs não é uma produção original da plataforma.

Na verdade, a série é um projeto da emissora sul-coreana tVn. Como outros k-dramas, As Três Irmãs adota um modelo semanal para o lançamento dos episódios.

Até o fechamento dessa matéria, As Três Irmãs ainda não está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Como a 1ª temporada ainda é exibida na Coreia do Sul, os primeiros episódios devem chegar ao streaming brasileiro no próximo sábado (8).

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.