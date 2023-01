AMC acerta ao cancelar Fear the Walking Dead; entenda o motivo

Na última semana, a AMC anunciou o cancelamento de Fear the Walking Dead. O primeiro spin-off de The Walking Dead, dessa forma, chega ao fim em sua 8ª temporada, que será exibida ainda neste ano. Apesar dos protestos dos fãs, a emissora tomou uma decisão acertada ao confirmar o desfecho da produção.

O fim de Fear the Walking Dead acontece pouco tempo depois da conclusão da série original, que exibiu seu último episódio em 20 de novembro de 2022.

The Walking Dead e Fear the Walking Dead podem até ter chegado ao fim, mas o universo dos zumbis continua vivo (ou morto-vivo) com o lançamento dos spin-offs de Daryl, Maggie e Negan.

Revelamos abaixo por que a AMC acerta ao cancelar Fear the Walking Dead; confira! (via CBR)

Cancelamento de Fear the Walking Dead é a decisão correta

Fear the Walking Dead estreou em 2015, estabelecendo-se como o primeiro spin-off de The Walking Dead.

Na época, a série fez muito sucesso por apresentar ao público uma perspectiva bem diferente da de The Walking Dead.

A Família Clark, protagonista da série, não tinha qualquer relação com Rick, Daryl ou Maggie, e mesmo assim, conseguiu sustentar 3 ótimas temporadas sem a “ajuda” da série original.

Tudo mudou no quarto ano, quando Morgan Jones – o personagem de Lennie James – “migrou” de The Walking Dead para o derivado.

E aí, Dwight e Sherry também foram introduzidos na produção, transformando Fear the Walking Dead em um “acervo de personagens B” da série original.

A série passou a desafiar a inteligência do público ao criar coincidências inacreditáveis, tudo isso para permitir a entrada de personagens de The Walking Dead.

Em seguida, vieram as referências ao CRM, que também aparecem na série original e no spin-off World Beyond.

Com o passar do tempo, Fear the Walking Dead deixou de ser uma história original para se tornar apenas uma “subsidiária” da produção original.

“Tornou-se desconfortável assistir à série enquanto ela tentava, desesperadamente, manter a relevância. O declínio da audiência também provou o desinteresse dos espectadores pela história”, afirma a análise do site CBR.

As notícias sobre o retorno de Madison Clark trouxeram um novo fôlego para a produção. Porém, como a personagem passou a ser caracterizada como uma “substituta para Alicia”, muitos fãs abandonaram a trama.

Fear the Walking Dead, infelizmente, não conseguiu recuperar a audiência, e por isso, a decisão da AMC de encerrar a série na 8ª temporada faz todo o sentido.

“No final das contas, a tentativa da AMC de transformar Fear the Walking Dead em um ‘tecido conjuntivo’ para o universo dos zumbis acabou levando à morte da série”, conclui o CBR.

A última temporada de Fear the Walking Dead estreia em 14 de maio.

