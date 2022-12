Arte imagina Eleven de Stranger Things como Wandinha; veja

Wandinha se tornou extremamente popular na Netflix, portanto era apenas uma questão de tempo até os fãs imaginarem crossovers com Stranger Things e outras séries populares. É exatamente isso que vemos em uma arte de fã.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Revelamos abaixo a arte crossover de Wandinha e Stranger Things, publicada por fãs no Instagram.

Wandinha (quase) não pisca na série da Netflix

Stranger Things continua sendo uma das séries mais populares da Netflix e Wandinha chega para entrar nessa lista de sucessos.

Em uma nova arte de fã, do artista @thesonnyfive no Instagram, um crossover entre os dois shows é imaginado, com Eleven assumindo o papel de Wandinha Addams.

Basicamente trata-se do pôster de Wandinha com o rosto de Millie Bobby Brown, a Eleven, photoshoppado no lugar do rosto de Jenna Ortega.

O resultado é um tanto desconcertante, por sinal.

A 1ª temporada de Wandinha, com Jenna Ortega no papel principal, está disponível na Netflix.

