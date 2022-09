Astro comenta acidente em The Walking Dead: “Achei que ia morrer”

O ator Norman Reedus deu mais detalhes sobre o acidente que sofreu durante as gravações do último episódio de The Walking Dead da AMC.

Reedus conversou com o Entertainment Weekly e revelou que o acidente foi mais grave do que o reportado na época, descrevendo a experiência como “horrível” e disse: “Toda aquela provação para minha personalidade foi aterrorizante. Eu pensei que ia morrer.”

O acidente ocorreu nas gravações do episódio final da série The Walking Dead, em que o ator interpreta o arqueiro Daryl Dixon. Não está claro como o acidente ocorreu, mas Reedus foi levado ao hospital com uma concussão severa e passou por diversos testes neurológicos.

Ele contou na entrevista que: “Foi muito sério. Foi assustador, Eu já fui atingido na cara e na cabeça um milhão de vezes. Eu já atravessei janelas de carro, mas aquele sim foi meu limite.”

Não foi a primeira lesão de Reedus

O ator comparou o acidente com outro em que ele temeu por sua carreira. Em 2005, após um show do R.E.M., Reedus se envolveu em uma colisão com um caminhão, em que ele foi lançado pelo para-brisas do carro. Ele se recuperou mas na época ficou preocupado.

“Minha cabeça toda parecia com um hamburguer… Eu pensei, ‘Eu nunca vou ser um ator novamente. Isso acabou.”

A concussão realmente foi traumática para o astro, considerando seu histórico médico com lesões, e ele diz que ainda sente efeitos do acidente.

“Eu já tenho dores de cabeça por ter uma cavidade ocular de metal, e a luz me afeta de forma estranha as vezes,” Disse Reedus: “Eu tenho um segurança na entrada da garagem, só pra prevenir. Eu estava segurando nas paredes e andando pelos quartos. Era uma maluquice.”

Mesmo com a série acabando neste ano, mais um spin off de The Walking Dead deve acompanhar o personagem de Norman Reedus em suas aventuras.

The Walking Dead está disponível na Star+.

