Astro de A Casa do Dragão congelou no primeiro dia de filmagem

O ator Fabien Frankel relembrou seu primeiro dia no set de A Casa do Dragão. O ator interpreta Sir Criston Cole, espadachim escolhido por Rhaenyra Targaryen como membro da guarda real.

O personagem se torna leal à princesa Rhaenyra, e os dois acabam se tornando amigos próximos, mesmo sendo de classes totalmente diferentes com o cavaleiro só conseguindo algum título após seu desempenho em batalha.

Com alguns acontecimentos picantes do 4º episódio do spin off de Game of Thrones, pudemos Cole extremamente nervoso, mas aparentemente seu interprete já demonstrou nervosismo desde o primeiro dia no set. Frankel comentou no podcast oficial da série o quanto estava ansioso no início das filmagens, a ponto de congelar completamente quando foi fazer sua primeira cena.

“A câmera finalmente chegou em mim, e eu juro por Deus que literalmente esqueci como atuar. Eu não conseguia! Eu não sabia o que fazer. Eu me lembro de ficar tipo ‘É isso aí, eu f*di completamente com isso’.”

O ator se lembrou de como congelou na frente de centenas de pessoas, até que Miguel Sapochnik, ex-Chefe da produção, se aproximou para ter certeza que ele estava bem. Depois de um tempo, Frankel conseguiu se recuperar e entregou uma ótima performance como Criston Cole. Mas mesmo assim ele admite que: “foi simplesmente a pior p*rra de experiência da minha vida.”

Apesar de seu pavor inicial, vemos o quanto o personagem está crescendo e não tem como não ficarmos curiosos com o futuro de sua relação com Rhaenyra e que caminhos ele seguirá após o salto temporal do próximo episódio.

