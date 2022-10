Astro de Cobra Kai revela as expectativas para a 6ª temporada

A 6ª temporada de Cobra Kai ainda não foi confirmada pela Netflix – mas o elenco da série está confiante com a possibilidade de renovação. Em uma entrevista recente, Jacob Bertrand (o intérprete de Hawk) revelou suas expectativas para os novos episódios e os desejos para a trama de seu personagem.

Os 10 episódios da 5ª temporada de Cobra Kai chegaram ao catálogo brasileiro da Netflix em 9 de outubro de 2022.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse dos novos episódios.

Revelamos abaixo tudo que Jacob Bertrand falou sobre as expectativas para a 6ª temporada de Cobra Kai na Netflix; confira.

O Hawk de Cobra Kai está pronto para a 6ª temporada

Nas temporadas mais recentes de Cobra Kai, Hawk (o personagem de Jacob Bertrand) assume um papel cada vez mais importante.

Após vencer o Torneio do Vale, Hawk se envolve em uma trama complicada, que conta com altas reviravoltas no quinto ano.

Em um papo com o site PopCulture, Jacob Bertrand discutiu o arco de Hawk e revelou estar pronto para a 6ª temporada.

“Eu adoraria ver Cobra Kai renovada para a 6ª temporada. Seria muito divertido! Quero ir para o Torneio Mundial. Acho que seria muito interessante. Porque agora, estamos meio que confinados no Vale”, comentou o ator.

Depois de vencer o Torneio do Vale, Hawk realmente pode participar de uma competição mundial, com artistas marciais de diversas áreas.

“Acho que seria muito legal introduzir lutadores do mundo todo. Tenho certeza que o Hawk pode vencer algumas das batalhas”, explicou Bertrand.

Atualmente com 22 anos, Jacob Bertrand é um dos atores mais queridos do elenco de Cobra Kai. Além da série da Netflix, o ator é conhecido por performances em séries como Parks and Recreation, The Middle e iCarly.

Bertrand não foi o único ator de Cobra Kai a revelar suas expectativas para um (possível) 6º ano da série.

Em uma entrevista ao site Digital Spy, Gianni Decenzo – o intérprete de Demetri – também afirmou estar pronto para os novos episódios.

“Estou muito interessado em descobrir o que vamos fazer na 6ª temporada, se a Netflix der a permissão. Mas não sei de nada por agora!”, comentou o ator.

Dada a enorme audiência de Cobra Kai, a Netflix deve confirmar a produção da 6ª temporada nos próximos meses. Fique de olho nas atualizações!

Todos os episódios de Cobra Kai estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix.

