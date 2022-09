Atriz de Cobra Kai quer participar de Round 6

A 5ª temporada de Cobra Kai faz um ótimo trabalho ao trazer de volta personagens de Karatê Kid e introduzir novas figuras. Recentemente, uma das atrizes mais queridas da série afirmou estar disposta a participar de uma versão real de Round 6 – caso o prêmio seja atuar na série sul-coreana mais popular da Netflix.

No início de setembro, Cobra Kai lançou sua 5ª temporada na Netflix. “Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial do quinto ano.

Vale lembrar que a Netflix ainda não renovou (oficialmente) Cobra Kai para a 6ª temporada. Mas dado o enorme sucesso da série, tudo indica que a plataforma não demorará para autorizar a produção de novos episódios.

Revelamos abaixo como uma das melhores atrizes de Cobra Kai pode aparecer em Round 6; confira.

Alicia Hannah-Kim, a Da-eun de Cobra Kai, quer atuar em Round 6

A 5ª temporada de Cobra Kai introduz Kim Da-eun, uma sensei durona que faz de tudo para aprimorar as habilidades de seus alunos.

Servindo como uma antagonista secundária para os novos episódios, Da-eun é a neta de Kim Sun-yung – o mestre que ensinou karatê para John Kreese e Terry Silver.

Vinda da Coreia do Sul, Kim Da-eun é uma formidável sensei da arte marcial Tang Soo Do. Na 5ª temporada, ela é recrutada por Terry Silver para dar aulas no dojo Cobra Kai.

Em uma entrevista recente, Alicia Hannah-Kim foi perguntada se gostaria de atuar no hit sul-coreano Round 6. Entusiasmada, a atriz não poupou elogios para a série de suspense.

“Vocês estão brincando? Eu aceitaria na hora! Na verdade, eu aceitaria participar de um Round 6 da vida real para ter uma chance de morrer na série. Meu Deus, acho que nunca fiquei tão ansiosa assistindo a uma série! Foi brilhante. Estou muito animada para ver o que o diretor Hwang Dong-hyuk fará na 2ª temporada”, comentou a atriz.

Descendente de sul-coreanos, Alicia Hannah-Kim nasceu na Austrália. Atualmente, a atriz deseja diversificar sua carreira com projetos na Coreia do Sul.

“Meu sonho é trabalhar em alguma coisa na Coreia. Lá, a excelência artística é fora de série. Quero produzir uma série documental, mas também estou desenvolvendo um filme em inglês e coreano”, revelou Hannah-Kim.

Lançada originalmente em setembro de 2021, Round 6 não demorou para se tornar a produção sul-coreana mais popular da história da Netflix.

Originalmente, Round 6 seria uma minissérie. Porém, dado o enorme sucesso da produção, a Netflix convenceu o criador Hwang Dong-hyuk a produzir um segundo ano (que ainda não tem previsão de estreia).

Além disso, a plataforma confirmou Squid Game: The Challenge (Round 6: O Desafio), um reality show no qual 456 participantes poderão concorrer a uma bolada de 4,56 milhões de dólares.

Enquanto o novo projeto não chega, você pode conferir todos os episódios de Cobra Kai e Round 6 na Netflix.

