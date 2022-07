Astro de Virgin River está em Grey’s Anatomy e os fãs esqueceram

Uma das séries mais bem sucedidas da história da Netflix, Virgin River é um verdadeiro fenômeno na plataforma. Romântica, tocante e cheia de emoção, a trama já conta com 4 temporadas no streaming. Muitos fãs não perceberam, mas um astro da série também tem um papel muito importante em Grey’s Anatomy.

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River na Netflix.

Desenvolvida para a Netflix por Sue Tenney, Virgin River é baseada nos livros de Robyn Carr. A série tem Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (O Chamado) como os protagonistas Mel e Jack.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a elogiada performance de um dos atores de Virgin River em Grey’s Anatomy; confira.

O Jack de Virgin River também está em Grey’s Anatomy

Atualmente, o ator neozelandês Martin Henderson é mais conhecido por sua performance como Jack Sheridan em Virgin River.

Porém, antes de protagonizar o romance da Netflix, Henderson interpretou o Dr. Nathan Riggs no drama médico Grey’s Anatomy.

Até hoje, o personagem é o mais famoso da carreira do ator – que conta com filmes como O Chamado e séries como Off the Map.

Introduzido na 12ª temporada de Grey’s Anatomy, Nathan Riggs aparece pela primeira vez no episódio “The Me Nobody Knows”.

O personagem é descrito como “um cirurgião cardiotorácico que trabalhou com April Kepner na Jordânia”.

Após trazer um paciente para o Grey-Sloan Memorial, Nathan começa a trabalhar com a médica Maggie Pierce.

No hospital, o personagem de Martin Henderson começa um relacionamento amoroso com Meredith Grey, que ainda lidava com o luto pela morte de Derek Shepherd.

No drama médico Grey’s Anatomy, Nathan aparece pela última vez no episódio “Danger Zone”, no qual ele e Megan, sua noiva perdida, começam uma nova vida em Los Angeles.

“Adorei termos oferecido ao Riggs um final feliz, digno do personagem e de seu talento. Em relação ao Martin, esse não é o desfecho do nosso relacionamento. Ele faz parte da Shondaland desde o episódio piloto de Inside the Box, e sempre estará nessa família. Mal posso esperar para trabalhar com ele novamente no futuro”, comentou a showrunner Shonda Rhimes sobre a despedida do personagem.

Martin Henderson também falou sobre o desfecho de sua trama e o adeus de Nathan Riggs em Grey’s Anatomy.

“Me sinto mal pelos fãs que torciam pelo romance da Meredith e do Nathan. Mas esse é um talento da Shonda: estraçalhar as expectativas e esperanças do público. É por isso que Grey’s Anatomy faz tanto sucesso. Você não pode adivinhar o que vai acontecer”, afirmou o ator de Virgin River.

Virgin River está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Grey’s Anatomy, por sua vez, está no Globoplay.

