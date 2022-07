Virgin River: Conheça os novos rostos da 4ª temporada

Já disponível na Netflix, a 4ª temporada de Virgin River traz grandes novidades para a trama de Jack e Mel. Além de solucionar alguns dos maiores mistérios da série, os novos episódios contam com reforços de peso no elenco. O quarto ano faz um ótimo trabalho ao introduzir dois personagens que têm tudo para ganhar o coração dos espectadores.

“Mel começa a temporada com otimismo, mesmo sem saber se o pai de seu bebê é Jack ou Mark. Há anos ela sonha em ser mãe, e esse desejo está prestes a se tornar realidade. Embora Jack se mostre parceiro e entusiasmado, a dúvida da paternidade o corrói. Para completar, a chegada de um médico bonitão deixa tudo mais complicado”, afirma a sinopse oficial de Virgin River 4.

Protagonizada por Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy), a série conta com Annette O’Toole (Smallville), Tim Matheson (Clube dos Cafajestes) e Zibby Allen (Grey’s Anatomy) em seu elenco principal.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre os novos personagens (e seus intérpretes) na 4ª temporada de Virgin River na Netflix; confira.

Mark Ghanimé é o Dr. Cameron em Virgin River 4

Como indica a sinopse da 4ª temporada de Virgin River, os novos episódios contam com a introdução de um médico bonitão, que chega na pequena cidade e agita o relacionamento de Jack e Mel.

Trata-se do Dr. Cameron Hayek, interpretado por Mark Ghanimé. A Netflix descreve o novo personagem como “bonito e charmoso”.

No papel do Dr. Cameron está o ator libanês-canadense Mark Ghanimé. Com poucos projetos em sua filmografia, ele é mais conhecido por sua performance como o Major Sergio Balleseros na série Helix, exibida pela emissora Syfy.

Além disso, Ghanimé conta com papéis pequenos em séries como The Bold Type e filmes natalinos como Um Natal Brilhante, Natal Para Sempre e Uma Vista para o Natal.

“Estou muito animado para vocês conhecerem o Dr. Cameron Hayek e para fazer parte dessa ótima série, cheia de fãs maravilhosos”, comentou o ator em seu Twitter.

Kai Bradbury é Denny Cutler

No final da 3ª temporada de Virgin River, o neto perdido de Doc Mullins chega à cidade para reencontrar o avô.

O personagem, como era de se esperar, guarda um grande segredo – que serve como um dos maiores mistérios do quarto ano.

Denny Cutler é interpretado pelo ator canadense Kai Bradbury, famoso por interpretar Gerit Buttonwood na série de mistério Motherland: Fort Salem.

O ator também aparece em alguns episódios de séries como The Boys, Supernatural e The Man in the Night Castle.

Em uma entrevista recente, Bradbury revelou que, originalmente, interpretaria outro personagem em Virgin River.

“Fiz testes para o papel do namorado de Lizzie em Los Angeles, que acabou ficando para o Markian Tarasiuk. Depois, consegui o papel do Denny”, comentou o ator.

A 4ª temporada de Virgin River já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.