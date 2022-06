Astros de Smallville têm reunião inesperada em novo projeto da DC

Os astros de Smallville, Tom Welling e Michael Rosenbaum, irão se reunir para um novo projeto sobre a série em que atuaram por vários anos.

Com o título de TalkVille, o podcast, que irá ao ar em 13 de julho, fará uma retrospectiva de Smallville desde o início, com os atores que interpretaram Clark Kent e Lex Luthor (via ComicBook).

O intuito é levar os fãs aos bastidores de uma das séries mais famosas de todos os tempos, semanalmente, e dar uma visão sobre como foi filmar cada episódio.

Smallville durou dez temporadas na CW e estreou em 2001. A série acompanhou o crescimento de Clark Kent até se tornar o Superman. Posteriormente, no crossover Crise nas Infinitas Terras do Arrowverso, Welling retornou para dar um desfecho ao Superman de Smallville, já sem poderes e com uma família formada.

Uma série animada está sendo desenvolvida pelos atores, e que seguirá logo após o fim da série original. Welling abordou o assunto ainda em 2021, em uma convenção para comemorar os 20 anos de lançamento de Smallville.

“Estamos trabalhando em uma série animada que começa logo após o final de Smallville, e contando nossa própria história”, disse o ator. “Já temos a animação, só não temos as histórias ainda porque Al Gough e Miles Millar estão ocupados fazendo filmes do tipo Tim Burton. Assim que eles terminarem com isso, nós vamos fazer isso”.

Mais sobre Smallville e o podcast

“Junte-se aos colegas de elenco Tom Welling (Clark Kent) e Michael Rosenbaum (Lex Luthor), enquanto eles levam você aos bastidores de um dos maiores shows de todos os tempos, Smallville . Com essa dose semanal de nostalgia, você terá uma visão interna de como foi filmar cada episódio e ouvirá curiosidades que apenas aqueles no set poderiam lhe contar”, revela a sinopse do podcast.

Após ser cancelada pelo motivo dos roteiristas estarem sem ideias para Clark Kent, Smallville ganhou uma décima primeira temporada nos quadrinhos. A história se passa seis meses após Clark Kent ter se tornando o Superman. Ele chegou a encontrar Batman, e também os Lanternas Verdes.

“Uma interpretação da história de Superman mostra o jovem Clark Kent aprendendo a usar seus superpoderes em Kansas”, diz a sinopse da série.

Com Alfred Gough e Miles Millar sendo os roteiristas da série, o elenco conta com Tom Welling, Michael Rosenbaum, Erica Durance, Sam Jones III, Kristin Kreuk e Allison Mack, que não deve participar da série animada após ser presa por um escândalo por participar de uma seita.

Smallville está disponível no catálogo da HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira