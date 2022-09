Atacada por fãs, atriz de The Boys se sente “desumanizada” e “paralisada”

Erin Moriarty – a intérprete de Starlight na série The Boys – virou alvo de ataques misóginos nas redes sociais. Recentemente, a atriz usou o Instagram para detonar o machismo dos fãs da série do Prime Video, mas com a postagem, os ataques só aumentaram. Após a enxurrada de comentários negativos, Moriarty afirmou se sentir “desumanizada e paralisada”.

A trama de The Boys é ambientada em um universo no qual indivíduos superpoderosos são reconhecidos como heróis, e pertencem à poderosa corporação Vought International, que os comercializa e monetiza.

O enredo da série se concentra em dois grupos: Os Sete (o principal time de super-heróis da Vought) e os Rapazes (vigilantes que desejam manter os heróis corrompidos sob controle).

Revelamos abaixo tudo que Erin Moriarty falou sobre os ataques machistas dos fãs de The Boys; confira.

Depois da 3ª temporada de The Boys, atriz virou alvo de ataques constantes

Em The Boys, Erin Moriarty interpreta Starlight, uma das heroínas mais importantes da produção do Prime Video.

Após o lançamento da 3ª temporada da série, a atriz passou a ser vítima de constantes ataques machistas, vindos dos fãs da série.

Para criticar o comportamento dos espectadores, Moriarty compartilhou em seu Instagram o artigo “#IStandWithStarlight: The betrayal of Erin Moriarty by The Boys ‘fans” (#EstouComStarlight: A Traição de Erin Moriarty pelos fãs de The Boys).

Depois do compartilhamento da matéria, os ataques aumentaram. O Instagram da atriz passou a receber inúmeros comentários de “fãs” de The Boys que, aparentemente, não aceitam a presença de uma personagem feminina em destaque.

“Me sinto silenciada, desumanizada e paralisada. Coloquei sangue, suor e lágrimas nesse papel”, comentou a atriz.

Na postagem, a intérprete de Starlight também agradeceu @thebutcherscanary, a fã de The Boys que produziu o artigo sobre a heroína.

“Isso só fortaleceu meu músculo da empatia. E para quem vem até minha página: eu te vejo, não te odeio, só simpatizo e perdoo”, afirmou a atriz sobre os ataques dos fãs.

O artigo em questão, publicado na plataforma Medium, critica a objetificação da personagem de Erin Moriarty e o fato dessa objetificação contrastar completamente com a proposta da série e a mensagem de The Boys.

“Annie é uma personagem fictícia, mas a Erin não é”, afirma um dos excertos compartilhados pela atriz.

Vários companheiros de elenco de Erin Moriarty em The Boys manifestaram apoio à luta da atriz.

Nate Mitchell, o intérprete de Black Noir, compartilhou a postagem no Stories de seu próprio Instagram.

“Eu apoio 100% você e tudo que está dizendo. Bem colocado. Seu trabalho na série é, e sempre será, estelar”, comentou Antony Starr, o intérprete do Homelander.

Jack Quaid, o Hughie, também deixou uma mensagem carinhosa para a colega de elenco.

“Te amo, Erin! Estamos aqui por você. Você é uma incrível e talentosa força da natureza. Me considero incrivelmente sortudo por te conhecer. Continue brilhando! Deixe os trolls com a gente”, afirmou o ator.

A 4ª temporada de The Boys, já anunciada pelo Prime Video, ainda não tem data de estreia.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.