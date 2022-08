The Boys: Por que o Capitão Pátria não usa todos os seus poderes

O Capitão Pátria é o indivíduo mais poderoso do universo de The Boys. No entanto, ele nem sempre se comporta dessa maneira.

É perceptível que o personagem só faz um uso limitado dos seus poderes. Você sabia que existe uma explicação para isso?

Bom, pelo menos é assim nos quadrinhos. O criador das histórias em quadrinhos, Garth Ennis, explicou uma vez que considera que o Capitão Pátria é um poço de negatividade.

No entanto, apesar da sua insanidade, ele está bem ciente dos seus limites. O Capitão Pátria sabe que, se perder totalmente o controle, a Vought teria recursos para acabar totalmente com ele.

Dessa forma, o personagem age de um modo a não abusar da sua própria sorte. Ele só é poderoso ao limite da capacidade que ele mesmo impôs, mesmo sabendo que seria capaz de muito mais.

Capitão Pátria limita os próprios poderes

Supõe-se que esse também poderia ser o caso para o Capitão Pátria da série de The Boys. Na adaptação, ele também parece se segurar em vários momentos.

No entanto, um detalhe que é bem estabelecido em The Boys é que, embora o Capitão Pátria seja uma sátira do Superman, ele não é tão poderoso quanto o Homem de Aço.

O Superman é um alienígena, cujos poderes são abastecidos pela própria energia do Sol. O Capitão Pátria, por outro lado, é simplesmente uma criação de laboratório.

The Boys está disponível no Amazon Prime Video.

