O personagem de The Boys que realmente irrita os fãs

Todos os personagens de The Boys são imperfeitos. Eles têm as suas falhas e cometem erros, e isso, em grande parte, é o que os torna interessantes.

Billy Bruto, por exemplo, está sempre cometendo terríveis erros e fazendo escolhas controversas. Já se tornou uma parte essencial do personagem.

No entanto, na terceira temporada, outro personagem assumiu uma atitude um pouco irritante, na visão de alguns fãs.

Esta matéria contém alguns spoilers da terceira temporada de The Boys, então não continue lendo, caso ainda não tenha assistido.

Embora não seja o líder da equipe, Leitinho geralmente é a voz da razão em The Boys. No entanto, o seu desejo por vingança fez ele tomar algumas atitudes polêmicas.

Leitinho queria se vingar a qualquer custo de Soldier Boy, mesmo sabendo que não tinha qualquer chance contra ele sozinho.

Leitinho fez algumas escolhas controversas

No Reddit, de acordo com o Looper, alguns internautas se mostraram um pouco irritados com as escolhas de Leitinho na terceira temporada de The Boys.

“Sempre que Billy Bruto pensa em um plano, Leitinho tem algo a dizer. Ele sempre diz que é muito desumano ou ameaça deixar a equipe”, escreveu um internauta, indicando que o comportamento do personagem está se tornando muito “repetitivo”.

“Eu acho que Leitinho não foi muito inteligente nessa temporada”, comentou outra pessoa sobre o personagem de The Boys.

Outro fã observou: “Eu entendo que a vingança tenha bagunçado o seu cérebro, mas ele agiu como um lunático.”

“Até mesmo Hughie conseguiu se controlar na frente do Trem-Bala, e pelo menos ele tinha poderes para evitar uma morte instantânea.”

The Boys está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.