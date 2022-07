Ator de 18 anos de Fear the Walking Dead tem causa da morte revelada

O jovem astro de 18 anos da série Fear the Walking Dead teve a causa da morte revelada.

A polícia americana suspeita que overdose tenha sido a causa da morte de Tyler Sanders, que estrelou a série spin-off The Walking Dead (via Revista Monet).

Continua depois da publicidade

O ator tinha histórico de uso de drogas, e os policiais encontraram um canudo de plástico e pó branco na local onde ele foi encontrado sem vida.

Sanders, além de ter sido parte do elenco de Fear the Walking Dead, também é conhecido pelo papel na série de bombeiros 9-1-1: Lone Star.

Ele foi encontrado morto em sua casa, em Los Angeles, ainda no dia 16 de junho. A polícia foi acionada por amigos que não tinham mais informações dele após uma noitada.

Ainda no começo da carreira

Tyler Sanders começou a atuar aos 10 anos e já foi indicado ao Emmy pelo seu papel como Leo na série Uma Pitada de Magia: Cidade Misteriosa, do Amazon Prime Video.

Em Fear the Walking Dead, ele interpretou a versão mais jovem de Jake Otto. Já em 9-1-1: Lone Star, ele interpretou Brian em um episódio.

Outros papéis de Sanders incluem The Rookie e The Reliant. Dois trabalhos dele ainda não foram lançados: The Price we Pay e o curta-metragem Shock!

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.