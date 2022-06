Ator de The Umbrella Academy sobre final da 3ª temporada: “Me senti estranho”

The Umbrella Academy é, definitivamente, uma das séries mais populares da Netflix. A 3ª temporada, lançada recentemente, traz desenvolvimentos chocantes para todos os personagens. Em uma entrevista recente, um dos astros da série opinou sobre o desfecho do terceiro ano, e afirmou que se sentiu “estranho” durante as gravações.

Desenvolvida para a Netflix por Steve Blackman, The Umbrella Academy é baseada na HQ de Gerard Way e Gabriel Bá. O elenco principal é formado por Elliot Page (Viktor), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Justin H. Min (Ben) e Aidan Gallagher (Número 5).

Continua depois da publicidade

“Com a morte do pai, irmãos com poderes extraordinários se reencontram e descobrem surpreendentes segredos de família – além de uma ameaça iminente à humanidade”, afirma a sinopse oficial de The Umbrella Academy.

A 3ª temporada de The Umbrella Academy já está disponível na Netflix, veja abaixo o que um dos astros da série falou sobre seu final surpreendente.

O que acontece com Luther em The Umbrella Academy 3?

Em The Umbrella Academy, o ator britânico Tom Hopper interpreta Luther, o Número 1, líder dos heróis.

Mais uma vez, a 3ª temporada de The Umbrella Academy termina com o fim do mundo. Nessa realidade alternativa, o Sir Reginald mata Luther e deixa Klaus para morrer.

Ou seja: Luther e Klaus vão juntos ao pós-vida. Eventualmente, Klaus usa seus poderes para ajudar os irmãos na batalha final. Ele também revive Luther e salva Sloane, a personagem de Genesis Rodriguez.

Felizmente, a equipe Umbrella sai vitoriosa na batalha. Todos sobrevivem, e depois, voltam a um universo sem poderes. Com isso, Luther aparece bem diferente.

Dessa vez, o personagem surge com um corpo normal, sem a enorme massa corporal das temporadas anteriores.

Tom Hopper se sentiu “estranho” na 3ª temporada

Em um papo com um site americano, Tom Hopper falou sobre as mudanças de Luther. O ator admitiu que gravar com o corpo “normal” foi muito estranho.

“Acho que o Luther terá que trabalhar na Abercrombie”, brincou o ator, em referência à marca de roupas conhecida por seus modelos sarados.

O ator revelou que as novas gravações de The Umbrella Academy foram bem mais “leves” que as das temporadas anteriores.

“Era como se algo estivesse errado. Foi tudo muito estranho, já que o traje do Luther faz parte de sua personalidade. Quando eu coloco esse traje, me sinto o Luther. Então, interpretar o personagem sem essa roupa especial foi bem diferente”, revelou o ator.

Para interpretar Luther, Tom Hopper usou um traje pesado e repleto de espuma. A intenção da roupa especial era criar os grandes músculos do personagem.

“Mas era tudo bem fácil. Eu consegui entrar no traje em 2 minutos”, comentou o ator.

A 3ª temporada de The Umbrella Academy está disponível na Netflix. A série tem tudo para terminar no quarto ano.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.