Atores de Lista Negra que morreram e os fãs não sabiam

Desde sua 1ª temporada, Lista Negra (The Blacklist) conta com um impressionante elenco de estrelas. Protagonizada por James Spader – de Vingadores: Era de Ultron – a série trouxe participações especiais de alguns dos atores mais talentosos da TV. Mas você sabia que dois integrantes do elenco da série já faleceram?

“Após se entregar à polícia, um brilhante fugitivo oferece ajuda ao FBI, mas apenas se a novata Elizabeth Keen for sua parceira”, afirma a sinopse oficial de Lista Negra (The Blacklist).

Continua depois da publicidade

No Brasil, a série policial conta com 8 temporadas na Netflix. Além disso, a emissora americana NBC garantiu a continuação de Lista Negra (The Blacklist) até o décimo ano.

Listamos abaixo os atores de Lista Negra (The Blacklist) que já morreram e os fãs não sabiam; confira – e veja se você percebeu.

Clark Middleton morreu após atuar em Lista Negra

A série policial Lista Negra conta com uma das últimas performances de Clark Middleton. Na produção da NBC, o ator interpreta Glen Carter.

Um personagem recorrente de Lista Negra (The Blacklist), Carter apareceu em 13 episódios da produção.

Clark Middleton é mais conhecido por suas colaborações com Robert Rodriguez (em Sin City), Quentin Tarantino (em Kill Bill: Volume 2) e David Lynch (em Twin Peaks).

Na trama de Lista Negra (The Blacklist), Carter é um funcionário do DMV, o Detran americano. Ele também atua como investigador para Reddington.

Middleton faleceu em 2020, aos 63 anos, após consequências de uma infecção pelo Vírus do Oeste do Nilo. A morte do ator foi incorporada à trama de seu personagem. Na 8ª temporada, Red lida com o luto pelo falecimento do amigo.

Jon Bokenkamp, o criador de Lista Negra (The Blacklist), revelou que o personagem Glen Carter foi criado especialmente para Clark Middleton.

“O personagem começou pelo nosso amor pelo Clark, e por seu grande talento”, comentou o showrunner.

Brian Dennehy interpretou personagem importante em The Blacklist

Assim como Clark Middleton, Brian Dennehy faleceu em 2020. Com 81 anos, o ator morreu de ataque cardíaco.

Brian Dennehy apareceu em 9 episódios de Lista Negra (The Blacklist) como Dominic Wilkinson, o avô de Elizabeth Keen. A personagem de Megan Boone também deixou a série na 8ª temporada.

Dennehy se juntou ao elenco de Lista Negra na 3ª temporada. Na época, o ator já era um veterano da TV, com 6 indicações ao Emmy.

“Ele trouxe profundidade e humanidade para um personagem muito importante. Sua ausência será sentida por todos os fãs”, comentou Jon Bokenkamp.

Além de atuar em Lista Negra (The Blacklist), Brian Dennehy era conhecido por performances em filmes como Rambo, Mistério no Parque Gorki, Silverado, Cocoon e Romeu + Julieta.

Na TV, Dennehy atuou em produções como Sirens, Death of a Salesman, Marco Polo e Fail Safe.

Lista Negra (The Blacklist) está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.