Atriz comenta rumores sobre fim de Grey’s Anatomy

Há muito fala-se sobre o fim de Grey’s Anatomy, mas a série segue firme e forte na televisão. A atriz Chandra Wilson comentou sobre a nova leva de rumores de que o seriado acabará na 19ª temporada.

Wilson participou do Good Morning America (via ScreenRant) e comentou sobre o rumor levantado pelo apresentador Michael Strahan de que a série está chegando ao fim.

“‎É o que dizem os rumores? Veja, não preste atenção ao Strahan. Ele realmente não sabe do que está falando. Só estou dizendo que você realmente não sabe do que está falando. Só vou dizer isso. Só estou dizendo. Bem aqui, bem aqui. Strahan não sabe do que está falando”, disse a atriz de Grey’s Anatomy.

A série recentemente gravou o 400º episódio, um grande marco na história do programa. Agora resta aguardar para saber quanto tempo mais vai durar.

Grey’s Anatomy é exibida pelo canal Sony no Brasil e também pode ser assistida pelo Star+.

