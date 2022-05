Grey’s Anatomy alcança feito que poucas séries conseguem

Grey’s Anatomy alcançou um feito impressionante: a série exibiu seu 400º episódio e a Disney (dona da emissora ABC, onde a série é exibida nos EUA) junto do elenco comemoraram a conquista.

No Instagram, a estrela Debbie Allen, que vive a Drª Catherine Avery, publicou um vídeo dela no evento celebrando a série.

“Nossos filhos podem acabar aparecendo na série. Ela é boa desse jeito – resiste o teste do tempo”, apontou a atriz.

Ellen Pompeo, a Meredith, também comemorou: “Não dá para chegar a esse número de episódios sem esse nível de paixão”.

Veja o vídeo, abaixo.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está no ar nos Estados Unidos.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.