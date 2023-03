Atriz de A Lição queria que o público odiasse sua personagem

Um dos k-dramas mais bem sucedidos da história da Netflix, A Lição entrou para o seleto rol das séries sul-coreanas mais assistidas pelo público internacional – junto com hits como Round 6 e All Of Us Are Dead. Os fãs da série odeiam a vilã Park Yeon Jin, e de acordo com sua intérprete, essa antipatia é mais do que intencional.

“Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança”, diz a sinopse oficial de A Lição.

Continua depois da publicidade

Os atores sul-coreanos Song Hye-kyo, Lee Do-hyun e Lim Ji-yeon integram o elenco principal de A Lição na Netflix.

Em um papo recente com a imprensa, a atriz Lim Ji-yeon, a intérprete de Park Yeon Jin, falou sobre a construção da identidade da vilã – veja por que ela sempre quis que o público odiasse sua personagem na Netflix.

Para atriz de A Lição, ódio dos fãs é boa notícia

Em divulgação do lançamento da Parte 2 da 1ª temporada de A Lição na Netflix, a atriz sul-coreana Lim Ji-yeon discutiu a caracterização de sua personagem: a terrível Park Yeon Jin.

Como os fãs de A Lição já sabem, Park Yeon Jin é o principal alvo da vingança da protagonista Moon.

Afinal de contas, durante a adolescência, ela comete terríveis atos de violência, humilhação e bullying contra a colega.

Com a personagem, o objetivo de Lim Ji Yeon – em seu primeiro papel como vilã – é atrair o ódio e a antipatia do público.

“Preparei essa personagem esperando que o mundo se virasse contra ela. Sempre achei que seria mais fácil ser odiada do que amada por todos. Queria que todo mundo odiasse a Yeon Jin”, explicou a atriz.

Segundo a estrela, algumas das principais ideias sobre a caracterização de Park Yeon Jin vieram ainda durante a pré-produção de A Lição.

“Quando estávamos lendo o roteiro, o Kim (Eun-sook, roteirista de A Lição) disse que eu tinha ‘rosto de anjo e coração de demônio’”, brincou a estrela.

A atriz afirmou também que os colegas de elenco a ajudaram na caracterização da grande vilã de A Lição.

“Após ler o roteiro, comecei a pedir conselhos sobre a melhor maneira de preparar minha personagem. Por isso, fiquei muito ocupada antes de começar as filmagens”, disse a atriz.

No final da entrevista, Lim Ji-yeon revelou ter sofrido para gravar a última cena de sua personagem em A Lição.

“Tive grande dificuldade para filmar a última cena da Yeon Jin na cadeia. Percebi o quanto havia me apegado à personagem! Algo clicou dentro de mim, mas era uma sensação diferente da que eu sentia interpretando aqueles atos tão terríveis”, completou Lim Ji-yeon.

Todos os episódios de A Lição estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.