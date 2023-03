Atriz de Grey’s Anatomy teve crises de pânico em final de temporada

Gravar um drama médico como Grey’s Anatomy, definitivamente, é uma experiência estressante para todos os integrantes do elenco. Sarah Drew – a intérprete da Dra. April Kepner – por exemplo, chegou a viver uma crise de pânico e ansiedade durante as filmagens da 6ª temporada da série.

Grey’s Anatomy é o drama médico mais duradouro de todos os tempos. Desde a 1ª temporada, os personagens passaram por inúmeras tragédias – sejam elas locais, pessoais ou nacionais.

Atualmente, Grey’s Anatomy exibe sua 19ª temporada, a primeira sem Ellen Pompeo, a Meredith, no elenco principal. Com a saída da atriz, apenas dois integrantes do elenco original permanecem na série: Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber).

Mostramos abaixo por que Sarah Drew teve crises de pânico durante as filmagens da 6ª temporada de Grey’s Anatomy; confira!

Sarah Drew sofreu para gravar a 6ª temporada de Grey’s Anatomy

Como os fãs de Grey’s Anatomy já sabem, o hospital da série não é estranho a situações estressantes e perigosas.

Nesse complexo cenário, as gravações da 6ª temporada superaram todos os limites – pelo menos para Sarah Drew, a intérprete da Dra. April Kepner.

No livro “How to Save a Life”, de Lynette Rice, Drew admite ter ficado completamente traumatizada pelas filmagens do final da 6ª temporada, no qual um atirador invade o hospital.

Em meio ao desfecho do sexto ano, April encontra sua melhor amiga morta, suplica ao atirador para poupá-la, e é obrigada a presenciar seu mentor, o Dr. Derek Shepherd, levando um tiro.

As filmagens, é claro, trouxeram altos níveis de ansiedade para Sarah Drew. A atriz demorou para se livrar do trauma, e teve que fazer muita terapia para se recuperar.

“Tive pesadelos e ataques de pânico durante as filmagens. Eles continuaram por muitos dias após o final das gravações”, disse a atriz no livro sobre Grey’s Anatomy.

Segundo a atriz, foi muito difícil separar sua vida pessoal do trauma sofrido por sua personagem no drama médico.

“Fui tudo muito intenso e assustador! Eu simplesmente não conseguia acessar esses sentimentos e, depois, deixa-los na porta, voltar para a casa e ficar tipo ‘Estou bem, estou bem, ninguém está tentando me matar, eu não vi a minha melhor amiga morrer, não estou coberta por seu sangue’”, comentou a atriz.

April Kepner, a personagem de Sarah Drew, foi introduzida na 6ª temporada de Grey’s Anatomy, permanecendo no elenco principal até o décimo quarto ano do drama médico.

A personagem também retorna em participações especiais na 17ª e na 18ª temporada da série.

No Brasil, Grey’s Anatomy está disponível na plataforma Star+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.