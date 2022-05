Atriz de Ms. Marvel rebate críticas dos fãs

Em entrevista com a revista SFX, a atriz Iman Vellani rebateu as críticas dos fãs às mudanças nos poderes de Kamala Khan em Ms. Marvel.

A atriz disse que a abordagem permaneceu fiel aos quadrinhos, já que os poderes nunca foram a coisa mais importante sobre a personagem.

“Sou muito possessiva com Kamala. Acho que permanecemos fiéis ao que os quadrinhos trouxeram. Os temas sempre foram sobre identidade e sobre se encaixar com as 50 milhões de coisas que fazem Kamala ser quem ela é.”

“No meu entendimento, ela poderia atirar salsichas dos seus dedos, desde que ainda continue nessa jornada de autodescoberta.”

Após Ms. Marvel, Iman Vellani também aparecerá como Kamala Khan em The Marvels, a sequência de Capitã Marvel.

Ms. Marvel chega ao Disney+ em 8 de junho de 2022.

