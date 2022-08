Atriz de Virgin River solta dica sobre 5ª temporada e fãs vão ficar surpresos

Já disponível na Netflix, a 4ª temporada de Virgin River se tornou um grande fenômeno na plataforma – permanecendo por semanas no Top 10 do streaming. Quem já conferiu os novos episódios quer saber: o que acontecerá na continuação? Em uma entrevista recente, a estrela da série revelou uma dica importante sobre a concepção do quinto ano.

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River na Netflix.

Baseada nos livros de Robyn Carr, Virgin River traz Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Melinda Monroe e Jack Sheridan.

Mostramos abaixo tudo que uma das atrizes mais queridas de Virgin River revelou sobre a 5ª temporada; confira.

Alexandra Breckenridge revela expectativas para Virgin River 5

Em Virgin River, a atriz americana Alexandra Breckenridge interpreta a protagonista Mel Monroe.

Por sua sensível performance, a atriz conquistou fãs no mundo inteiro. Breckenridge também é conhecida por atuar em séries como American Horror Story e This Is Us.

Em um papo recente com a imprensa, a atriz revelou detalhes importantes sobre a vindoura 5ª temporada de Virgin River.

“Estou animada para explorar os bastidores da história da Mel. Pelo que já vi, vamos nos aprofundar no seu passado e entender melhor o sentido de suas ações. Vamos voltar à infância, o que eu acho fascinante”, comentou a atriz.

Vale lembrar que todos os eventos de Virgin River, da 1ª à 4ª temporada, acontecem em um período de (aproximadamente) 5 meses.

Antes de se mudar para a cidade de Virgin River, Melinda Monroe sofreu com a trágica morte do marido.

Pouco se sabe sobre a 5ª temporada de Virgin River. Afinal de contas, os novos episódios são gravados atualmente.

As gravações de Virgin River acontecem no Canadá. Mais especificamente, na região de Vancouver.

Recentemente, Alexandra Breckenridge usou o Instagram para compartilhar um perrengue sofrido durante as filmagens.

Em uma irreverente postagem, a atriz revelou que, após trabalhar por mais de 12 horas, retornou ao AirBnB só para perceber que o encanamento havia estragado. Sem água corrente, ela teve que passar a noite em um hotel.

Como citamos anteriormente, a 5ª temporada de Virgin River ainda não tem previsão de estreia na Netflix. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.