Virgin River: Fãs estão tirando sarro de Charmaine; veja o motivo

Hoje em dia, Virgin River é uma das séries mais populares da Netflix. Romântica, tocante e cheia de emoção, a produção também é famosa por seus personagens carismáticos. Charmaine, no entanto, não é (nem de longe) a preferida dos fãs. Na verdade, os espectadores da série tiram sarro de um aspecto inusitado de sua trama.

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River na Netflix.

Desenvolvida para a Netflix por Sue Tenney, Virgin River é baseada nos livros de Robyn Carr. A série tem Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Mel e Jack.

Explicamos abaixo por que os fãs de Virgin River estão zoando a trama de Charmaine; confira.

Fãs de Virgin River não entendem a gestação de Charmaine

Na trama de Virgin River, Charmaine é interpretada por Lauren Hammersley. A personagem é uma das mais importantes da série.

O arco de Charmaine envolve, primordialmente, a gestação da personagem. Nas primeiras temporadas de Virgin River, ela afirma que Jack é o pai dos gêmeos.

No entanto, no desfecho da 4ª temporada, Charmaine confessa suas mentiras e revela que Jack, na verdade, não é o pai.

A revelação veio em boa hora – afinal, o personagem de Martin Henderson estava pronto para ingressar em uma batalha judicial pela guarda das crianças.

Mesmo assim, os fãs de Virgin River querem saber: por quanto tempo Charmaine ficou grávida? Aparentemente, a gestação da personagem durou bem mais que 9 meses.

“Pobre Charmaine! Já está grávida há uns três anos”, brincou um fã no Twitter.

Realmente, os bebês de Charmaine agitam a trama de Virgin River desde a primeira temporada.

A personagem descobre sua gravidez na 1ª temporada de Virgin River. No episódio final do quarto ano, Jack confirma que Charmaine está grávida há 5 meses.

Ou seja: da 1ª à 4ª temporada de Virgin River, passaram-se apenas 5 meses. Para muitos fãs, a revelação não faz muito sentido. Afinal, muita coisa aconteceu nesse curto período de tempo.

“4 temporadas. 4 temporadas completas. A Charmaine ficou grávida por 5 temporadas. E tem apenas 5 meses. Não acredito”, comentou outro fã da série.

O quarto ano de Virgin River, dessa forma, provocou uma grande “dissonância cognitiva” nos espectadores.

“A parte mais chocante da 4ª temporada de Virgin River foi descobrir que a Charmaine só passou 5 meses grávida”, avaliou outra espectadora.

Fãs também lembraram os inúmeros eventos que aconteceram em Virgin River nesses 5 meses.

“Em 5 meses, o Jack terminou com a Charmaine, ficou com a Mel, levou um tiro, se recuperou, terminou com a Mel, voltou com ela e agora está noivo”, comentou outra fã.

Em uma entrevista recente, a intérprete de Mel revelou que “o tempo passa mais devagar” em Virgin River.

“As coisas acontecem lentamente em Virgin River. Acho que a Mel só está na cidade por uns 4 meses. São uns cento e poucos dias, temos uma tabela sobre isso. Ela está grávida há nove semanas, e a Charmaine, já está de 5 meses”, revelou Alexandra Breckenridge.

Você pode assistir as 4 temporadas de Virgin River na Netflix. O quinto ano ainda não tem data de estreia.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.