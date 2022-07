Virgin River: Tudo o que sabemos sobre a 5ª temporada

Romântica, tocante e cheia de emoção, Virgin River é uma das séries mais populares da Netflix. Recém-chegada ao catálogo brasileiro da plataforma, a 4ª temporada já garante posições de destaque no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Quem já maratonou os novos episódios quer saber: a série terá um quinto ano na Netflix? E quando estreiam os capítulos inéditos?

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River na Netflix.

Desenvolvida para a Netflix por Sue Tenney, Virgin River é baseada nos livros de Robyn Carr. A série tem Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Mel e Jack.

Revelamos abaixo tudo que já foi divulgado sobre a 5ª temporada de Virgin River na Netflix; confira.

Virgin River terá 5ª temporada na Netflix?

Em primeiro lugar, os fãs de Virgin River podem comemorar: a série da Netflix já foi renovada para a 5ª temporada.

Na verdade, a Netflix anunciou a 5ª temporada de Virgin River em setembro de 2021. Além disso, as filmagens já começaram.

Inicialmente, as gravações de Virgin River teriam início em março de 2022. No entanto, devido a outros compromissos de Alexandra Breckenridge (a intérprete de Mel), as filmagens foram adiadas para 18 de julho.

No Instagram, o perfil oficial de Virgin River comemorou o pontapé inicial para as gravações do quinto ano.

“Nosso elenco está lendo o roteiro da 5ª temporada. É isso mesmo! Nós já começamos a produção de Virgin River 5”, revelou a página.

Quem retorna em Virgin River 5?

A maior parte do elenco principal de Virgin River retorna na 5ª temporada. A única dúvida envolve a situação de Steve Baci, o intérprete dos irmãos gêmeos Wes e Vince, e de Grayson Gurnsey, o Ricky.

Dessa forma, fãs podem aguardar a volta de Alexandra Breckenridge (Mel), Martin Henderson (Jack), Tim Matheson (Doc Mullins), Colin Lawrence (Preacher), Benjamin Hollingsworth (Brady), Annette O’Toole (Hope), Lauren Hammersley (Charmaine) e Zibby Allen (Brie).

Mark Ghanimé (Dr. Cameron Hayek) e Kai Bradbury (Denny Cutler), os novos integrantes do elenco de Virgin River, também estão confirmados na 5ª temporada.

De que fala a 5ª temporada de Virgin River?

Ao que tudo indica, a trama da 5ª temporada de Virgin River será ambientada logo após o bombástico final do quarto ano.

No desfecho da 4ª temporada, a série da Netflix revela que Denny, o neto de Doc Mullins, tem a Doença de Huntington.

Em uma entrevista a um site americano, o intérprete de Doc falou sobre a trama e seu impacto na série.

“A maioria dos médicos pensa: ‘Eu posso resolver isso’. Porém, mais do que atenção médica, Denny precisa do carinho de seus entes queridos. O amor é igualmente importante aos tratamentos de saúde”, revelou o ator.

Além disso, no final da 4ª temporada, Jack descobre ser pai do bebê de Mel. A gestação da protagonista deve representar uma das tramas mais importantes do quinto ano.

Data de estreia da 5ª temporada de Virgin River na Netflix

Até o momento, a Netflix não divulgou a data de estreia da 5ª temporada de Virgin River em seu catálogo internacional.

Como as gravações acontecem atualmente, os novos episódios têm tudo para chegar à plataforma em meados de 2023.

Enquanto isso, você pode conferir as 4 temporadas de Virgin River (junto com outras séries parecidas) na Netflix.

