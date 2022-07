Atriz de Virgin River está irreconhecível em série de terror

Fãs de Virgin River mal podem esperar pela estreia da 4ª temporada, que tem tudo para trazer grandes reviravoltas na Netflix. Enquanto os novos episódios não chegam, vale a pena conferir outras performances do elenco. Você sabia que uma popular atriz de Virgin River aparece irreconhecível em uma aclamada série de terror?

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River.

Criada por Sue Tenney e baseada nos livros de Robyn Carr, a série da Netflix traz Alexandra Breckenridge (This Is Us) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Melinda ‘Mel’ Monroe e Jack Sheridan.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o papel de uma estrela de Virgin River em uma clássica série de terror; veja.

Sucesso em Virgin River, Alexandra Breckenridge está em American Horror Story

Virgin River estreou na Netflix em dezembro de 2019, e não demorou a se tornar um dos romances mais populares da plataforma.

Na série, a atriz americana dá um show de carisma Alexandra Breckenridge no papel da protagonista Mel Monroe.

Breckenridge começou sua carreira artística em meados dos anos 2000, com papéis pequenos em comédias teens como O Grande Mentiroso e Ela é o Cara.

Mas em 2011, a atriz se destacou em um dos papéis mais famosos de sua filmografia. Alexandra Breckenridge foi escalada como a empregada Moira O’Hara na 1ª temporada da antologia American Horror Story.

Considerada uma das séries de terror mais populares de todos os tempos, American Horror Story é uma produção de Ryan Murphy, o criador de Glee.

Conheça o papel da Mel de Virgin River em American Horror Story

A 1ª temporada de American Horror Story, com o título “Murder House” (Casa Assassina), acompanha a história de uma família que se muda para uma casa de passado sombrio – marcado por assassinatos, violência e todo tipo de barbárie.

Os protagonistas não demoram a perceber que a casa é assombrada pelos fantasmas de todas as pessoas que lá morreram. Um desses fantasmas é a arrumadeira Moira O’Hara.

Em uma caracterização bastante criativa, Moira é interpretada por suas atrizes diferentes.

Na visão dos homens, Moira surge como uma empregada sexy e sedutora. Alexandra Breckenridge interpreta esse “lado” da personagem, e protagoniza algumas das cenas mais ousadas da série.

Já na visão das mulheres, Moira aparece como uma senhora idosa e gentil. A personagem é vivida por Frances Conroy, de filmes como Coringa e de séries como A Sete Palmos.

Além disso, Alexandra Breckenridge retorna em Coven, a 3ª temporada de American Horror Story, como Kaylee. Em uma participação pequena, a Mel de Virgin River interpreta uma bruxa com o poder de controlar o fogo.

Mais de uma década após o lançamento de sua 1ª temporada, American Horror Story continua no ar. Atualmente, a série já conta com 10 temporadas, cada uma com uma história diferente.

A 11ª também está confirmada, e deve estrear na emissora FX ainda em 2022. A série também deu origem ao derivado American Horror Stories, que lança em julho sua 2ª temporada.

Todas as 10 temporadas de American Horror Story estão disponíveis no Globoplay.

A 4ª temporada de Virgin River, por sua vez, chega à Netflix em 20 de julho.

