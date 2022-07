Fãs de Virgin River tem a mesma reclamação sobre 4ª temporada

Já disponível no catálogo da Netflix, a 4ª temporada de Virgin River virou hit. Logo após a estreia, a série passou a figurar no Top 10 de vários países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. No geral, os fãs curtiram os novos episódios. Porém, muitos reclamaram de uma grande reviravolta.

“Mel começa a temporada com otimismo, mesmo sem saber se o pai de seu bebê é Jack ou Mark. Embora Jack se mostre parceiro e entusiasmado, a dúvida da paternidade o corrói. Para completar, a chegada de um médico bonitão deixa tudo mais complicado”, afirma a sinopse oficial de Virgin River 4.

Protagonizado por Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy), o romance da Netflix é baseado nos livros de Robyn Carr.

Explicamos abaixo a maior reclamação dos fãs de Virgin River sobre os episódios da 4ª temporada; confira – e tire suas próprias conclusões.

VIRGIN RIVER – Lauren Hammersley as Charmaine Roberts of VIRGIN RIVER – NETFLIX (c) 2020

Fãs de Virgin River não curtiram a reviravolta da 4ª temporada

Um dos maiores mistérios da 4ª temporada de Virgin River, como indica a sinopse oficial, envolve a gestação de Mel.

No desfecho dos novos episódios, a série confirma que Jack é o pai do bebê. O personagem de Martin Henderson fica extasiado com a notícia.

Porém, o final de Virgin River 4 conta com mais uma reviravolta: Charmaine, a personagem de Lauren Hammersley, revela que Jack não é o pai dos gêmeos!

No clássico estilo de Virgin River, a 4ª temporada termina sem revelar a identidade do pai dos bebês de Charmaine.

Os fãs da série não gostaram nada da reviravolta. Afinal de contas, terão que esperar mais um ano para desvendar o mistério.

“4ª temporada de Virgin River, por que você está fazendo isso comigo? Que reviravolta!”, comentou uma fã no Twitter.

Esse parece ser o consenso entre os fãs da série. Segundo os espectadores, a produção deveria ter esclarecido a questão de Charmaine no final do quarto ano.

“Toda essa temporada foi cheia de reviravoltas e revelações. E aquele final? Tenho tantos pensamentos sobre ele! Amo essa série, é minha série de conforto”, comentou outra espectadora.

Essa, definitivamente, não é a primeira vez que Virgin River termina com uma revelação bombástica.

“Estou cansada de Virgin River nos deixar sem saber o que vai acontecer no final dos últimos episódios”, afirmou outra fã.

“Por que as temporadas de Virgin River sempre terminam desse jeito? Eu quero ver a reação do Jack!”, questionou uma fã da produção.

“Virgin River sempre tem esses finais dramáticos em cada episódio, aí, eles cortam para uma nova cena e tudo fica bem de novo”, analisou outra fã.

A 4ª temporada de Virgin River está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.