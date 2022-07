Virgin River terá grande mudança na 5ª temporada; veja

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 4ª temporada de Virgin River se tornou uma verdadeira febre na plataforma. Os novos episódios garantiram a medalha de ouro no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Os fãs, dessa forma, mal podem esperar pela estreia do quinto ano – que contará com uma enorme e crucial mudança.

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River na Netflix.

Continua depois da publicidade

Desenvolvida para a Netflix por Sue Tenney, Virgin River é baseada nos livros de Robyn Carr. A série tem Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Mel e Jack.

Explicamos abaixo tudo que os fãs de Virgin River precisam saber sobre a grande mudança que acontecerá na 5ª temporada; confira.

5ª temporada troca comando de Virgin River na Netflix

Como citamos acima, Virgin River é uma produção da showrunner Sue Tenney. A roteirista canadense é conhecida por séries como Good Witch e Sétimo Céu.

Durante as 4 temporadas de Virgin River, Tenney fez um ótimo trabalho ao adaptar os livros de Robyn Carr e transformar os personagens em figuras queridas, por quem o público se identifica e se importa.

A 4ª temporada de Virgin River também representa a despedida da showrunner. A partir do quinto ano, a série da Netflix será comandada por Patrick Sean Smith.

Na Netflix, Smith é famoso por roteirizar a série Dolly Parton: Tocando o Coração, uma antologia que chegou ao streaming em 2019.

“A Sue tem novos projetos, e eu já havia trabalhado com a Netflix na série da Dolly Parton. Então, já tínhamos um relacionamento prévio”, comentou o novo showrunner de Virgin River.

Em um papo com um site americano, Patrick Sean Smith afirmou estar “muito animado” para comandar Virgin River.

“Já sou um fã da série, e fiquei muito animado quando a Netflix me ofereceu essa possibilidade. O elenco se importa muito com a série e com os fãs, e por isso, deseja fazer as melhores histórias possíveis”, afirmou Smith.

Durante a entrevista, o novo showrunner também revelou um detalhe importante da vindoura 5ª temporada.

“Os novos episódios vão começar logo após o desfecho da 4ª temporada. Não teremos um salto temporal entre o quarto e quinto ano”, revelou o produtor.

Recentemente, o perfil oficial de Virgin River compartilhou nas redes sociais uma foto do elenco lendo o roteiro do quinto ano.

“Tem muita coisa acontecendo! Demorei um pouco para entender a trajetória dos personagens, para onde eles estão indo, e para onde eu desejo levá-los”, comentou Patrick Sean Smith.

A 5ª temporada de Virgin River ainda não tem data de estreia na Netflix. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.