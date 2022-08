Astro de Virgin River admite estar preocupado com 5ª temporada

Fãs de Virgin River mal podem esperar pelo lançamento da 5ª temporada. Afinal, os próximos episódios prometem trazer revelações chocantes para a história de Melinda ‘Mel’ Monroe e Jack Sheridan. Em uma entrevista recente, o galã da série revelou estar preocupado com as gravações do quinto ano.

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River na Netflix.

Continua depois da publicidade

Baseada nos livros de Robyn Carr, Virgin River traz Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Melinda Monroe e Jack Sheridan.

Revelamos abaixo por que o astro de Virgin River afirmou estar “preocupado” com a 5ª temporada; confira.

Por que Martin Henderson está preocupado com Virgin River 5?

Em Virgin River, o ator neozelandês Martin Henderson interpreta o co-protagonista Jack Sheridan.

Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como o Dr. Nathan Riggs no drama médico Grey’s Anatomy. Além disso, Henderson está no filme de terror O Chamado.

Em uma entrevista a uma revista americana, o ator afirmou estar “preocupado” com a 5ª temporada de Virgin River.

Felizmente, a preocupação do ator não está relacionada à trama da série ou ao arco de seu personagem.

“Essa é a quinta temporada de uma série que, claramente, faz sucesso. Mesmo assim, uma parte de mim está cheia de dúvidas e preocupações. Fico pensando ‘não sei se conseguirei fazer isso de novo’”, comentou o ator.

No decorrer da entrevista, Martin Henderson explicou que sempre se preocupa com seus projetos na TV.

“Mesmo assim, acho que consegui fazer meu trabalho”, afirmou o astro.

A 5ª temporada de Virgin River, já confirmada pela Netflix, está sendo gravada atualmente. As filmagens acontecem no Canadá, especificamente na região de Vancouver.

Os novos episódios contam com uma importante mudança. Para o quinto ano, Virgin River substitui a showrunner Sue Tenney por Patrick Sean Smith – mais conhecido por produzir o roteiro de séries como The Greek e Chasing Life.

Em uma entrevista recente, o novo showrunner revelou que a 5ª temporada deve trazer grandes reviravoltas para a trama de Jack.

“Eu diria, assistam à 5ª temporada para ver se a Mandy voltará para a série”, comentou o produtor.

Mandy, para quem não sabe, é a ex-esposa de Jack. A personagem nunca apareceu em Virgin River, mas sua existência foi referenciada na 3ª temporada.

As 4 temporadas de Virgin River estão disponíveis na Netflix. O quinto ano, no entanto, ainda não tem data de estreia.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.