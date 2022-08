Virgin River: Personagem terá grande transformação na 5ª temporada

Fãs de Virgin River mal podem esperar pelo lançamento da 5ª temporada – já confirmada pela Netflix. Afinal de contas, os episódios do quarto ano terminam sem desvendar alguns dos maiores mistérios da trama. Em uma entrevista recente, uma das atrizes mais queridas da série revelou que sua personagem passará por “uma grande transformação” nos próximos capítulos.

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River.

Baseada nos livros de Robyn Carr, Virgin River traz Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Melinda ‘Mel’ Monroe e Jack Sheridan.

Veja abaixo tudo que uma das atrizes mais importantes de Virgin River revelou sobre a 5ª temporada da série na Netflix.

Hope passará por grande mudança em Virgin River 5

Em Virgin River, Hope McCrea é uma das personagens mais populares. A prefeita da pequena cidade se destaca por seu temperamento inconfundível e por sua relação com Doc Mullins (interpretado por Tim Matheson).

Na trama da série, Hope ganha vida pela atuação de Annette O’Toole. A atriz é mais conhecida por interpretar Beverly Marsh na primeira versão de It: A Coisa, e Martha Kent na série Smallville: As Aventuras do Superboy.

Durante as últimas temporadas de Virgin River, Hope passa por experiências realmente traumáticas. Após se envolver em um grave acidente de carro, a personagem é obrigada a lidar com uma perigosa lesão no cérebro.

Além de contar com o apoio de Doc Mullins, Hope encontra uma aliada inusitada na figura de Muriel (a personagem de Teryl Rothery).

“O relacionamento entre Muriel e Hope é muito divertido. Ele começa de maneira conturbada, mas eventualmente, as duas começam a se abrir uma para a outra”, comentou a ex-showrunner Sue Tenney.

Annette O’Toole também discutiu a jornada de Hope em um papo com um site americano.

“Na quinta temporada, ela passará por uma grande mudança. Eu gostaria de vê-la – e realmente acho que isso irá acontecer – mais envolvida em seu trabalho de prefeita”, comentou a atriz.

Dessa forma, a 5ª temporada de Virgin River deve oferecer um foco maior à vida profissional de Hope.

“Temos que começar a falar de política em níveis locais. O prefeito, os legisladores, os vereadores – todos eles são muito importantes. É neles que devemos focar a nossa energia política. E a Hope também se encontra nesse cenário”, afirmou a atriz.

As 4 primeiras temporadas de Virgin River estão disponíveis na Netflix. Os próximos episódios ainda não têm data de estreia.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.