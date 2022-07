Casal de Virgin River se conhece há 40 anos e já foi casado em outra série

Os assinantes da Netflix mal podem esperar pela estreia da 4ª temporada de Virgin River, já confirmada pela plataforma. Enquanto os episódios inéditos não chegam, fãs descobrem várias curiosidades na internet. Você sabia que um dos casais da trama se conhece há 40 anos e já foi casado em outra série?

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River.

Continua depois da publicidade

Baseada nos livros de Robyn Carr, e adaptada para a Netflix por Sue Tanney, Virgin River tem Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Mel e Jack.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a relação de um dos casais mais queridos de Virgin River na vida real; confira.

Doc e Hope já foram casados muito antes de Virgin River

Doc Mullins e Hope McCrea são um dos casais mais populares de Virgin River. A popularidade dos personagens chega perto – e em alguns casos, supera – a dos protagonistas Jack e Mel.

Na produção da Netflix, Doc e Hope são interpretados, respectivamente, pelos veteranos Tim Matheson (Clube dos Cafajestes) e Annette O’Toole (Smallville: As Aventuras do Superboy).

Em uma entrevista recente, O’Toole revelou conhecer Tim Matheson há mais de 40 anos.

Muitos fãs não sabem, mas os atores de Virgin River já foram casados em outra produção da TV. Nos anos 70, a dupla atuou na série What Really Happened to the Class of 65? (O Que Realmente Aconteceu com a Turma de 65?).

“Eu o conheci em 1976, quando ele gravou o filme Almost Summer, junto com o meu então namorado Bruno Kirby”, comentou a atriz.

Annette O’Toole também falou sobre sua experiência com Matheson em uma popular série de TV.

“Então, nós atuamos juntos em uma série chamada What Really Happened to the Class of 65, que era baseada em um livro. Nela, nós interpretamos um jovem casal”, revelou a intérprete de Hope.

A parceria de Annette O’Toole e Tim Matheson não terminou por aí. Anos depois, os atores contracenaram em outro projeto.

“Logo após a chegada da minha primeira filha, nós atuamos em um programa chamado “The Best Legs in Eighth Grade (As Melhores Pernas da Oitava Série), que era uma espécie de peça de teatro para TV”, comentou a atriz.

Annette O’Toole finalizou a entrevista falando sobre seu relacionamento atual com o companheiro de cena em Virgin River.

“Nós temos um ótimo relacionamento. Adoro trabalhar com ele, e também ser dirigida por ele”, concluiu a atriz.

Vale lembrar que, além de interpretar Doc Mullins, Tim Matheson dirigiu 4 episódios de Virgin River.

A 4ª temporada de Virgin River, com Annette O’Toole e Tim Matheson, estreia na Netflix em 20 de julho. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.