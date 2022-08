Atriz tentou papel na Marvel antes de Mulher-Hulk

A atriz de Mulher-Hulk, Tatiana Maslany, tentou entrar na Marvel antes mesmo de protagonizar a série.

Com o lançamento no Disney+ nesta quinta-feira (18), Mulher-Hulk vai introduzir Jennifer Walters, a prima de Bruce Banner/Hulk ao MCU.

Maslany revelou que tentou fazer um filme para a Marvel há alguns anos, mais especificamente em Venom, lançado em 2018.

A estrela queria interpretar a namorada de Eddie Brock/Venom, no entanto, ela foi rejeitada. O papel ficou com Michelle Williams (via ScreenRant).

“Eles me rejeitaram várias vezes… em Venom. Não para Venom, infelizmente. Mas para a namorada de Venom ou algo assim”, disse ela.

Tatiana Maslany como Jennifer Walters em Mulher-Hulk.

Nova série da Marvel

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, a prima de Bruce Banner, o Hulk.

Diferente do que inicialmente acontecia com Bruce Banner, Jennifer Walters consegue manter o controle da sua personalidade quando se transforma na Mulher-Hulk.

Isso permite que ela continue trabalhando como advogada. Embora muita gente não a conheça, a Mulher-Hulk é uma clássica personagem dos quadrinhos da Marvel.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chega ao Disney+ em 18 de agosto.

