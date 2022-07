Baseada em fatos reais? A história por trás de A Lista Terminal

Sucesso no Prime Video, A Lista Terminal traz Chris Pratt – o Senhor das Estrelas dos filmes da Marvel – como um militar que tenta descobrir a verdade sobre a morte de seu pelotão. O thriller de ação tem conquistado fãs no mundo todo. Quem já conferiu a 1ª temporada quer saber: a trama é baseada em uma história real?

“Reece é um veterano do exército que viu todo o seu pelotão ser morto em uma emboscada. De volta à sua casa e passando por uma confusão mental, ele embarca em uma jornada atrás da verdade. Será que ele está pronto para enfrentar o perigo que coloca em risco toda sua família?”, afirma a sinopse de A Lista Terminal.

Além de Chris Pratt, o elenco de A Lista Terminal conta com Taylor Kitsch (Era Uma Vez em Hollywood), Constance Wu (As Golpistas), Patrick Schwarzenegger (A Escada) e Jai Courtney (O Esquadrão Suicida).

Revelamos abaixo se a história de A Lista Terminal é inspirada em eventos reais; confira.

Conheça as inspirações de A Lista Terminal na Amazon

A história de A Lista Terminal conta com elementos bastante realistas – desde a caracterização dos personagens até a condução do enredo.

Por isso, muitos espectadores acreditaram que a produção do Prime Video adapta para as telas uma história real.

No entanto, isso não é verdade. A Lista Terminal não é baseada em eventos reais. A trama da série, dessa forma, é completamente fictícia.

A história de A Lista Terminal se baseia no livro homônimo (The Terminal List), escrito pelo autor americano Jack Carr.

Segundo um site de análise literária, A Lista Terminal traz uma história ficcional do estilo thriller/ficção de guerra.

Embora não acompanhe eventos da vida real, a produção do Amazon Prime Video também se inspira nas experiências do autor Jack Carr.

Antes de começar sua carreira como escritor, Jack Carr trabalhou como fuzileiro e assumiu posições importantes no exército americano.

Jack Carr comandou operações especiais como Líder de Equipe e Comandante de Pelotão, Tropa e Unidade Especial.

Em seus mais de 20 anos na Marinha, Carr também serviu como franco-atirador (sniper). O militar atuou na Guerra do Iraque e Afeganistão, além de liderar missões em países como Irã e Filipinas.

A Lista Terminal, publicado em 2018, foi o primeiro livro de Jack Carr. A obra se tornou um enorme sucesso, garantindo o Número 1 da lista de best-sellers do New York Times.

Depois de A Lista Terminal, Jack Carr escreveu mais 4 livros: True Believer (Fiel Verdadeiro), Savage Son (Filho Selvagem), The Devil’s Hand (A Mão do Diabo) e In The Blood (No Sangue). Todas as obras são ambientadas no universo militar.

A Lista Terminal, com Chris Pratt, está disponível no Amazon Prime Video.

