Bem-Vindos ao Éden: Furos de roteiro da 2ª temporada estragam a série

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Bem-vindos ao Éden tem garantido ótimos números de audiência para a plataforma. No entanto, de acordo com comentários de muitos fãs, os furos no roteiro do segundo ano acabam estragando essa surpreendente série espanhola.

“Com novas ameaças na ilha e sem chance de fugir, a Rebelião começa uma intensa batalha pela liberdade enquanto Astrid coloca em prática seu plano para O Novo Éden”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Bem-vindos ao Éden.

Bem-vindos ao Éden é uma criação de Joaquín Górriz e Guillermo López Sánchez. Integram seu elenco os atores Amaia Aberasturi, Tomy Aguilera, Diego Garisa, Begoña Vargas e Amaia Salamanca – além da estrela Belinda Peregrin.

Mostramos abaixo porque, segundo os espectadores, os furos no roteiro de Bem-vindos ao Éden estragam a 2ª temporada da série na Netflix; confira! (via Looper)

2ª temporada de Bem-vindos ao Éden está cheia de furos no roteiro

Até o momento, Bem-vindos ao Éden é a 2ª série mais assistida pelos assinantes brasileiros da Netflix, perdendo somente para a novela colombiana Coração Marcado.

Logo após a estreia dos novos episódios, os fãs da série começaram a apontar os furos no roteiro do segundo ano.

Em uma thread do Reddit, os espectadores citam vários elementos que, segundo eles, “estragam” a trama de Bem-vindos ao Éden.

De acordo com os fãs, a 2ª temporada de Bem-vindos ao Éden peca na condução da história, no ritmo da trama e, principalmente, nas decisões dos personagens.

Para muitos espectadores, a maneira como os personagens da série espanhola se comportam “simplesmente não faz sentido”.

“Você pode passar um caminhão por esses furos no roteiro”, disse um espectador na rede social.

Para outros fãs, a 1ª temporada de Bem-vindos ao Éden foi boa, mas com o lançamento do segundo ano, a qualidade dos episódios diminuiu exponencialmente.

Bem-vindos ao Éden, vale lembrar, tem todos os ingredientes para se tornar uma série de sucesso na Netflix: um elenco talentoso, uma premissa intrigante e uma trama cheia de mistério.

No entanto, o fato da série desafiar a lógica do público, para muitos espectadores, é um “pecado” imperdoável.

No Reddit, os fãs afirmam que o maior defeito da série, definitivamente, é a maneira como os personagens se comportam. Fica até difícil se importar com uma história na qual as pessoas agem de maneira tão errática e imprevisível.

Mesmo assim, Bem-vindos ao Éden se destaca no quesito audiência. Além de ser a 2ª série mais assistida pelos assinantes brasileiros da Netflix, a produção espanhola também assume a posição Número 3 no Top 10 mundial do streaming, atrás apenas de A Diplomata e O Agente Noturno.

Você já pode conferir os novos episódios de Bem-vindos ao Éden na Netflix.

