Blondie reage ao cover de música em The Boys

A terceira temporada de The Boys segue em exibição no Amazon Prime Video e, além de ter garantido um prêmio para a série, foi elogiada pela banda Blondie.

No quarto episódio da temporada, vemos um comercial de TV dos anos 1980, em que o herói Soldier Boy canta Rapture, da Blondie.

A própria banda/cantora foi ao Twitter elogiar a performance curta de Jensen Ackles como essa paródia do Capitão América.

“Cac*te!! Épico”, escreveu a conta oficial de Debbie Harry/Blondie no Twitter.

A cena em questão de The Boys é claramente uma sátira aos comerciais que o Capitão América gravava nos quadrinhos e filmes da Marvel.

Veja o tuite da Blondie, abaixo.

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

