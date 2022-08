Bom Dia, Verônica: Tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada

Sucesso na Netflix, a 2ª temporada de Bom Dia, Verônica não demorou para conquistar público e crítica. Já disponíveis na plataforma, os novos episódios têm garantido sólidos números de audiência. Por isso, os fãs querem saber: a série brasileira de mistério será renovada para o terceiro ano no streaming?

“Dada como morta, Verônica tenta desvendar os mistérios da seita religiosa que promove abuso e corrupção no governo”, afirma a sinopse oficial de Bom Dia, Verônica 2.

Além de Tainá Müller como a protagonista Verônica, a 2ª temporada do thriller criminal conta com o reforço de Reynaldo Gianecchini (Verdades Secretas), Camila Márdila (Que Horas Ela Volta?) e Klara Castanho (Confissões de uma Garota Excluída).

Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre a 3ª temporada de Bom Dia, Verônica, na Netflix; confira.

Bom Dia, Verônica terá uma 3ª temporada na Netflix?

Até o momento, a Netflix não renovou Bom Dia, Verônica para uma 3ª temporada. No entanto, os fãs não precisam se desesperar: isso não significa que a série foi cancelada.

Normalmente, a Netflix demora de 2 semanas a 3 meses para divulgar o destino de suas produções originais.

Ou seja: os fãs podem esperar por novidades sobre Bom Dia Verônica até o final de 2022.

Dada a enorme audiência da série, principalmente entre o público brasileiro, a produção tem tudo para ganhar mais um ano.

Quem retorna em Bom Dia, Verônica 3?

Se a Netflix renovar Bom Dia, Verônica para a 3ª temporada, uma boa parte do elenco principal deve retornar nos novos episódios.

Os personagens que morrem durante a trama do segundo ano, infelizmente, não voltarão na 3ª temporada – exceto em flashbacks ou memórias.

A volta de Tainá Müller como a protagonista Verônica Torres, como era de se esperar, está garantida.

Além disso, a 3ª temporada deve trazer o retorno de César Mello (Paulo), Alice Valverde (Lila) e DJ Amorim (Rafa).

Também existe a possibilidade da 3ª temporada contar com a volta de Reynaldo Gianecchini (Matis), Klara Castanho (Ângela), Camila Márdila (Gisele) e Esther Dias (Gloria).

Adriano Garib (Victor Prata) e Elisa Volpatto (Anita Berlinger) não estarão nos novos episódios.

Conheça a história de Bom Dia, Verônica 3

A trama da 3ª temporada de Bom Dia, Verônica – que ainda não foi confirmada pela Netflix – continua envolta em mistério.

Afinal de contas, a 2ª temporada introduz uma história completamente inédita, que não faz parte do livro de Ilana Casoy e Raphael Montes.

Dado o desfecho do segundo ano, tudo indica que a 3ª temporada começará logo após a bombástica conclusão, sem contar com salto temporal.

Ao que tudo indica, Gloria Volp deve desempenhar um papel crucial nos novos episódios. Além disso, Verônica terá que embarcar em uma perigosa jornada para manter sua família em segurança.

Data de estreia da 3ª temporada de Bom Dia, Verônica

Como a Netflix ainda não renovou Bom Dia, Verônica para a 3ª temporada, fica difícil prever a data de lançamento dos novos episódios.

Se a plataforma der o sinal verde para a 2ª temporada ainda em 2022, as gravações podem começar no início de 2023. Com isso, os próximos capítulos podem estrear no final de 2023 ou em meados de 2024.

Enquanto isso, você pode conferir as duas temporadas de Bom Dia, Verônica na Netflix.

