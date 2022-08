Polêmica em Bom Dia, Verônica 2: Netflix revela se alterou cenas de Klara Castanho

Já disponível na Netflix, a 2ª temporada de Bom Dia, Verônica tem feito o maior sucesso com o público brasileiro. Nos novos episódios, Klara Castanho dá um show de atuação como Ângela, uma adolescente que sofre com os abusos do pai. Dados os acontecimentos da vida real, muitos espectadores se perguntam: a Netflix alterou as cenas da personagem?

“Dada como morta, Verônica tenta desvendar os mistérios da seita religiosa que promove abuso e corrupção no governo”, afirma a sinopse oficial de Bom Dia, Verônica 2.

Além de Tainá Müller como a protagonista Verônica, a 2ª temporada do thriller criminal conta com o reforço de Reynaldo Gianecchini (Verdades Secretas), Camila Márdila (Que Horas Ela Volta?) e Klara Castanho (Confissões de uma Garota Excluída).

Explicamos abaixo se a Netflix alterou as cenas de Klara Castanho na 2ª temporada de Bom Dia, Verônica; confira.

Netflix mudou as cenas de Klara Castanho em Bom Dia, Verônica?

Há alguns meses, a atriz brasileira Klara Castanha revelou ter sido vítima de um estupro que resultou em uma gravidez.

Como se o trauma não fosse o bastante, Castanho também foi exposta – e criticada – por jornalistas, influenciadores digitais e perfis de fofocas nas redes sociais.

Dado o teor extremamente traumático da revelação, muita gente passou a especular que a Netflix modificaria as cenas de Klara Castanho na 2ª temporada de Bom Dia, Verônica.

No entanto, a plataforma negou ter cortado ou alterado qualquer cena dos novos episódios da série brasileira.

Os episódios da 2ª temporada de Bom Dia Verônica já haviam sido gravados quando a notícia veio à tona, e por isso, não passaram por alteração ou reedição.

Sendo assim, os capítulos que chegaram ao catálogo da plataforma em 3 de agosto de 2022, são os mesmos que haviam sido originalmente planejados para a trama de Ângela, a personagem de Klara Castanho.

Na 2ª temporada da produção brasileira, Castanho interpreta a filha de Matias, um líder religioso “à la João de Deus”.

Interpretado por Reynaldo Gianecchini, Matias utiliza sua influência religiosa e promessas milagrosas para abusar sexualmente de mulheres.

Dentro de casa, o personagem também abusa de sua esposa Gisele (vivida por Camila Márdila) e assedia a própria filha adolescente.

Em uma das cenas mais revoltantes da 2ª temporada de Bom Dia, Verônica, o personagem de Reynaldo Gianecchini fica nu na frente de Ângela e pede que a filha se sente no seu colo.

Eventualmente, Ângela também começa a presenciar os abusos sexuais que Matias pratica contra as fiéis de sua igreja.

A atuação de Klara Castanho na 2ª temporada de Bom Dia Verônica garantiu grandes elogios de público e crítica.

Bom Dia, Verônica 2 já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

