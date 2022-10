Chefe de Grey’s Anatomy revela o objetivo da 19ª temporada

Fãs de Grey’s Anatomy mal podem esperar pela estreia da 19ª temporada, que deve trazer grandes reviravoltas para a história de Meredith Grey e dos outros médicos do Grey Sloan. O 1º episódio é exibido hoje (8 de outubro) nos Estados Unidos. Em uma entrevista recente, a showrunner Krista Vernoff revelou o grande objetivo do novo ano.

Grey’s Anatomy é o drama médico mais duradouro de todos os tempos. Desde a 1ª temporada, os personagens passaram por inúmeras tragédias – sejam elas locais, pessoais ou nacionais.

Em seus quase 20 anos de história, Grey’s Anatomy também conquistou fãs no mundo inteiro. Atualmente, somente 3 integrantes do elenco original permanecem na série: Ellen Pompeo (Meredith), Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber).

Revelamos abaixo qual é o principal objetivo de Krista Vernoff com os novos episódios de Grey’s Anatomy; confira.

Grey’s Anatomy 19 é um “retorno às raízes”

Nas temporadas mais recentes, Grey’s Anatomy contou com várias mudanças – entre a despedida de personagens queridos e a chegada de novos médicos e pacientes.

Os episódios do 19º ano introduzem um novo time de residentes que tem tudo para agitar os corredores do Grey Sloan.

Mesmo assim, Krista Vernoff garantiu que a 19ª temporada de Grey’s Anatomy representa um “retorno às raízes”.

Em um papo com o site TV Line, a showrunner afirmou que o clima do 19º ano será muito parecido com o da 1ª temporada.

“O que você pode fazer quando se tem 5 novos residentes, da mesma maneira que tínhamos naqueles primeiros anos? Naquela época, queríamos nos concentrar na dificuldade que é se tornar um cirurgião quando você não sabe nada – e como tudo é assustador em situações de vida ou morte. Com essa nova turma, podemos fazer isso mais uma vez”, explicou Vernoff.

Na entrevista, a showrunner de Grey’s Anatomy não poupou elogios aos reforços no elenco da 19ª temporada.

“Eu realmente amo todos esses 5 atores e seus personagens. Estamos na posição perfeita para começar de novo”, comentou a showrunner.

Os novos residentes de Grey’s Anatomy são a Dra. Simone Griffith, o Dr. Lucas Adams, a Dra. Mika Yasuda, a Dra. Jules Millin e, finalmente, o Dr. Benson ‘Blue’ Kwan.

Os personagens são interpretados, respectivamente, por Alexis Floyd (Inventando Anna), Niko Terho (The Thing About Harry), Midori Francis (Dash & Lily), Adelaide Kane (Reinado) e Harry Shum Jr. (Glee).

Além disso, a 19ª temporada de Grey’s Anatomy trará o retorno de Kate Walsh como a Dra. Addison Montgomery.

Nos Estados Unidos, a 19ª temporada de Grey’s Anatomy estreia em 6 de outubro. No Brasil, o drama médico está na plataforma Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

