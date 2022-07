Chefe de The Umbrella Academy promete grande mistério na 4ª temporada

Por meio do site de materiais extras da Netflix (via Screen Rant), o produtor Steve Blackman revelou que a quarta temporada de The Umbrella Academy girará em torno de um “grande mistério”.

Segundo ele, é um mistério que deriva diretamente da história em quadrinhos. No entanto, por enquanto, ele não pode dizer outros detalhes.

“Uma das maiores histórias que eu quero contar na próxima temporada, se a série for renovada, é um dos maiores mistérios da história em quadrinhos.”

“Eu ainda não quero dizer o que é. Mas sei que os fãs provavelmente serão capazes de descobrir por conta própria.”

Série de sucesso da Netflix

Até o momento, a Netflix ainda não renovou oficialmente The Umbrella Academy para uma quarta temporada.

É esperado que um anúncio oficial seja feito em breve. De qualquer forma, The Umbrella Academy continua sendo um grande sucesso para a Netflix, então a expectativa é de que a série seja mesmo renovada.

The Umbrella Academy está disponível pela Netflix.

