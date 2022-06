The Umbrella Academy: Tudo o que sabemos sobre a 4ª temporada

Uma das séries mais populares da Netflix, The Umbrella Academy deu o que falar com o lançamento de sua 3ª temporada. Os novos episódios trazem desenvolvimentos chocantes para os heróis da Umbrella – além da aguardada introdução de personagens inéditos. Quem já maratonou o quarto ano quer saber: a série terá uma 4ª temporada no streaming?

Baseada na aclamada HQ de Gerard Way e Gabriel Bá, a produção da Netflix tem Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda, Justin H. Min, Aidan Gallagher, Ritu Arya e outros astros no elenco.

“Com a morte do pai, irmãos com poderes extraordinários se reencontram e descobrem surpreendentes segredos de família – além de uma ameaça iminente à humanidade”, afirma a sinopse oficial de The Umbrella Academy.

Listamos abaixo tudo que já se sabe sobre o status, elenco, trama e data de estreia da 4ª temporada de The Umbrella Academy na Netflix; confira.

The Umbrella Academy terá 4ª temporada na Netflix?

Até o momento, a Netflix ainda não renovou The Umbrella Academy. Mas os fãs não precisam se desesperar: isso não significa que a série foi cancelada.

Normalmente, a plataforma demora de 2 semanas a 3 meses para divulgar o destino de suas produções originais. Ou seja: o streaming ainda tem tempo de sobra para definir a continuação ou cancelamento de The Umbrella Academy.

Dado o enorme sucesso da série, tudo indica que The Umbrella Academy será renovada para um quarto ano. Vale lembrar que Steve Blackman, o showrunner da série, fechou um contrato de vários anos com a Netflix.

Conheça a história de The Umbrella Academy 4

Como citamos anteriormente, The Umbrella Academy é baseada na HQ homônima, escrita por Gerard Way – da banda My Chemical Romance – e ilustrada pelo brasileiro Gabriel Bá.

A 3ª temporada, por exemplo, aborda a trama do terceiro volume dos quadrinhos, batizado de The Umbrella Academy: Hotel Oblivion.

Existe um quarto volume de The Umbrella Academy, mas ele ainda não foi lançado. Ao que tudo indica, a vindoura HQ trará a história a ser adaptada pela 4ª temporada na Netflix.

Como a série já terminou de adaptar as HQs publicadas, também existe a possibilidade da 4ª temporada apostar em uma história inédita, produzida exclusivamente para a plataforma.

Porém, como a Netflix ainda não renovou The Umbrella Academy para o quarto ano, teremos que esperar um bom tempo para a divulgação da sinopse oficial.

Quem retorna no elenco de The Umbrella Academy 4?

Como a 3ª temporada de The Umbrella Academy termina com um “reset” no universo, personagens que (supostamente) estão mortos, podem retornar em aparições especiais.

De qualquer forma, todos os integrantes da Umbrella devem voltar nos novos episódios.

Sendo assim, fãs podem aguardar o retorno de Elliot Page (Viktor), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Tom Hopper (Luther), Robert Sheehan (Klaus), Justin H. Min (Ben) e Aidan Gallagher (Número 5).

4ª temporada de The Umbrella Academy será a última?

Se a Netflix confirmar a renovação de The Umbrella Academy para a 4ª temporada, os novos episódios devem trazer o desfecho da série.

Em uma entrevista recente, o showrunner Steve Blackman discutiu suas expectativas para a conclusão.

“Acho que, inevitavelmente, se tivermos uma 4ª temporada, estaremos indo para um fim de jogo. Acho que em um certo ponto, não tenho certeza para onde iríamos depois da quarta temporada. É um desafio criar uma nova maneira de subverter esse enredo, e acho que temos uma ideia de como fazer isso. Mas acho que se chegarmos à 4ª temporada, seria um ótimo final para a série”, comentou Blackman.

Data de estreia de The Umbrella Academy 4 na Netflix

Caso The Umbrella Academy seja renovada para o quarto ano, os episódios inéditos podem estrear na Netflix em meados de 2023.

A 3ª temporada demorou mais para estrear, já que foi prejudicada pela pandemia de Covid-19.

Dessa forma, a 4ª temporada de The Umbrella Academy tem tudo para estrear na Netflix no segundo semestre de 2023 ou no início de 2024.

Enquanto isso, as 3 temporadas de The Umbrella Academy continuam disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.