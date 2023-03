Cidade Invisível: Alessandra Negrini compara trabalhar na série da Netflix e em novela

Sucesso na Netflix, a série brasileira Cidade Invisível conquista fãs no mundo todo com uma abordagem muito diferente das entidades mais famosas do folclore nacional. Na trama, Alessandra Negrini dá um show como a misteriosa Cuca – e em uma entrevista recente, a atriz revela as diferenças entre trabalhar para a Netflix e gravar novelas da TV aberta.

“Depois de voltar à vida em águas sagradas, um homem faz de tudo para encontrar a filha. Nessa busca, ele descobre sua verdadeira natureza”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Cidade Invisível.

Criada por Carlos Saldanha (Rio), Cidade Invisível tem Marco Pigossi (Tidelands), Alessandra Negrini (Travessia), Julia Konrad (1 Contra Todos), Simone Spoladore (Desmundo) e Zahy Tentehar (Independências) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que Alessandra Negrini falou sobre o trabalho na Netflix e as gravações das novelas brasileiras; confira!

Para Alessandra Negrini, trabalhar na Netflix é bem diferente de gravar novelas

Desde a 1ª temporada de Cidade Invisível, Alessandra Negrini conquista os assinantes da Netflix como a Cuca, uma entidade folclórica misteriosa e cheia de poderes.

No segundo ano da série, a personagem reprisa sua performance, caracterizando sua personagem de maneira bem mais aprofundada.

Em um papo recente com a imprensa, Negrini discutiu as diferenças entre as gravações da série da Netflix e as filmagens das novelas brasileiras.

Atualmente, vale lembrar, Alessandra Negrini está no ar com Travessia, a novela das 21h da Rede Globo.

“Fazer novela é mais difícil. Novela é muito tempo de filmagem, às vezes um ano”, disse a atriz.

As séries da Netflix, por terem uma quantidade bem menor de episódios, são gravadas mais rapidamente.

“O streaming é difícil também, mas no streaming você fica três meses focado, só fazendo aquilo, se dedicando àquilo. Mas a novela é mais difícil, demora mais tempo”, comentou a atriz.

Na entrevista, Alessandra Negrini também falou sobre as mudanças em sua personagem da 1ª à 2ª temporada de Cidade Invisível.

“Ela está mais humanizada, porque ela está lidando com humanos de uma maneira mais direta. Na primeira, ela era cercada só por entidades, mas agora ela está com a menina, ela é a tutora da Luna”, explicou Negrini.

Em Cidade Invisível, Luna – a filha do protagonista Eric – é interpretada por Manu Dieguez. A atriz também falou sobre sua personagem em um papo recente com a imprensa.

“A Luna amadureceu, está bem mais determinada do que antes. Pode ser que algumas pessoas achem que ela está meio rebelde, mas ela só quer encontrar o pai e vai fazer de tudo para isso. Ela se aproximou muito da Cuca e criou laços com ela. Elas passaram dois anos juntas”, disse a atriz.

Você já pode conferir todos os 5 episódios da 2ª temporada de Cidade Invisível na Netflix.

