Cidade Invisível: Fãs estão revoltados com a 2ª temporada

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Cidade Invisível está fazendo o maior sucesso na plataforma! A produção brasileira conquistou público e crítica, mas nas redes sociais, alguns espectadores fazem críticas contundentes à condução dos novos episódios.

“Depois de voltar à vida em águas sagradas, um homem faz de tudo para encontrar a filha. Nessa busca, ele descobre sua verdadeira natureza”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Cidade Invisível.

Continua depois da publicidade

Criada por Carlos Saldanha (Rio), Cidade Invisível tem Marco Pigossi (Tidelands), Alessandra Negrini (Travessia), Julia Konrad (1 Contra Todos), Simone Spoladore (Desmundo) e Zahy Tentehar (Independências) no elenco.

Mostramos abaixo por que alguns assinantes da Netflix estão revoltados com a 2ª temporada de Cidade Invisível; confira!

Fãs de Cidade Invisível criticam a duração da 2ª temporada

A 2ª temporada de Cidade Invisível estreou na Netflix em março de 2023 – e não demorou nem 24 horas para figurar no Top 10 da plataforma.

Pelo menos até o momento, Cidade Invisível é a 2ª série mais assistida pelos assinantes brasileiros da Netflix, perdendo somente para o thriller O Agente Noturno.

Os novos episódios chegam à Netflix mais de 2 anos após o lançamento do primeiro ano, e devido ao número reduzido de capítulos, muitos fãs dizem que a espera não valeu a pena.

A 1ª temporada de Cidade Invisível, lançada na Netflix em 2021, contou com 7 episódios. O segundo ano, por sua vez, tem somente 5 capítulos.

Por isso, vários assinantes da Netflix afirmam que, de acordo com a demora para a estreia do segundo ano, a nova leva de episódios de Cidade Invisível deveria ter sido bem maior.

De acordo com alguns espectadores, a plataforma mostra grande descaso por suas produções nacionais.

“A 2° temporada de Cidade Invisível com 5 episódios; a 3ª de Bom Dia, Verônica com 3… A Netflix Brasil não sabe nem aproveitar os poucos sucessos que tem”, disse um fã no Twitter.

Outros espectadores criticaram também o fato da Netflix investir os recursos que poderiam ser utilizados em Cidade Invisível em várias séries de “qualidade duvidosa”.

“Netflix diminuindo os episódios de produções brasileiras para colocar 1h e pouco em episódios de Elite e outras séries podres que ninguém suporta mais”, afirmou outro espectador.

A frustração é consenso entre os fãs de Cidade Invisível: a 2ª temporada da série brasileira é pequena demais.

“Netflix, pelo amor de Deus, cinco episódios depois de dois anos, você não tem vergonha? É muita migalha”, questionou outro assinante da plataforma.

Você já pode conferir todos os episódios de Cidade Invisível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.