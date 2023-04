Citadel: Tiramos as dúvidas deixadas pelos primeiros episódios

Recém-chegada ao catálogo internacional da Amazon Prime Video, Citadel tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos da plataforma. Protagonizado por Richard Madden, o Robb Stark de Game of Thrones, o thriller de ação também se destaca por seus impactantes episódios de estreia. Sendo assim, o que realmente acontece nos capítulos?

“A agência global de espionagem Citadel caiu e as memórias de seus agentes foram apagadas. Agora, o poderoso sindicato Manticora surge para ocupar a lacuna. Os agentes da Citadel conseguirão relembrar o passado e reunir forças para revidar?”, diz a sinopse oficial de Citadel no Prime Video.

Além de Richard Madden (Eternos), o elenco de Citadel conta com Priyanka Chopra (Quantico), Stanley Tucci (O Diabo Veste Prada) e Lesley Manville (The Crown) no elenco.

Respondemos abaixo algumas das maiores dúvidas dos fãs de Citadel após os primeiros episódios da série; confira! (via HiddenRemote)

O que é a Citadel?

Na trama de Citadel, a organização título é um grupo paramilitar criado por espiões franceses há mais de 100 anos atrás.

Essa misteriosa organização de segurança e inteligência recruta agentes do mundo todo para o cumprimento das mais diversas missões.

A Citadel não é leal a governos ou nações. Os agentes da organização devem lealdade apenas à segurança mundial e às pessoas que vivem em todos os países. Por isso, o primeiro episódio da série do Prime Video deixa bem claro que a Citadel influenciou os eventos mais importantes do último século.

O que é a Manticora?

A Manticora nada mais é do que a contraparte “maligna” da Citadel. Essa organização se considera o arauto da verdade, fazendo de tudo para manter o poder de seus integrantes.

De acordo com os primeiros episódios de Citadel, a Manticora também foi fundada há muitos anos por 8 das famílias mais ricas do mundo.

A missão dessa organização maligna é manipular eventos internacionais para trazer ainda mais riqueza e poder para os seus membros.

O termo “Manticora” vem da mitologia grega. Segundo as lendas, a Manticora é um monstro com cabeça de homem, corpo de leão, e cauda de escorpião. O termo pode ser traduzido, ao pé da letra, como “devorador de homens”.

O que é o Arquivo X da Citadel?

Nos primeiros episódios de Citadel, um dos conceitos mais importantes que são apresentados pela série é o do Arquivo X. Mas afinal: o que significa esse termo?

Segundo a série do Prime Video, o Arquivo X é um documento que traz segredos com o potencial de desestabilizar as nações mais poderosas do mundo.

Além disso, o Arquivo X conta com os códigos nucleares de todos os países que têm bombas atômicas. Por isso, não é surpresa o fato da Manticora querer botar as mãos no documento.

Os novos episódios de Citadel vão ao ar toda semana no Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.