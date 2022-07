Cobra Kai: Atriz conta segredos sobre romance da 5ª temporada

Cobra Kai está se aproximando da quinta temporada, o novo capítulo da saga derivada da franquia de filmes de Karate Kid, em recente entrevista atriz contou detalhes sobre arco abordado nessa temporada.

Samantha LaRusso vive um dilema amoroso com dois personagens da série, Miguel e Robby Tanner, os fãs se perguntam como a próxima parte do show irá resolver essa questão entre o trio.

Continua depois da publicidade

Durante a entrevista com o Deadline, Mary Mouser, a atriz de Samantha contou como ela irá lidar com isso:

“Na minha opinião, Samantha tem peixes muito maiores para fritar do que meninos no momento. Acho que ela tem um legado familiar para descobrir no momento, talvez. Veremos. A vida amorosa de Samantha é uma das minhas coisas favoritas porque Eu me divirto muito saindo com meus amigos no set e posso chamar isso de trabalho. Acho que as pessoas ficarão felizes” (Via ScreenRant).

Por enquanto, os fãs de Cobra Kai terão que esperar para ver se Samantha e Robby podem reacender seu relacionamento que começou na segunda temporada, ou se ela irá continuar seu romance com Miguel interpretado por Xolo Maridueña.

A quinta temporada da famosa série da Netflix promete grande surpresas, inclusive aparições de famosos.

Série originalmente do Youtube Red, foi resgatada pela Netflix e se tornou carro-chefe do streaming

Derivado de Karate Kid é sucesso da Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix. Os produtores já possuem um final em mente.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois justamente reúnem forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix. A quinta estreia em 9 de setembro

Sobre o autor Redação