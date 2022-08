Cobra Kai: Detalhe da 5ª temporada indica volta de outra clássica personagem

A Netflix já trouxe diversos personagens clássicos de volta em Cobra Kai e mais estão a caminho na quinta temporada da série. Um detalhe mostrado no trailer indica que outra pode dar as caras em breve.

Terry Silver (Thomas Ian Griffith) planeja uma enorme expansão do dojo na quinta temporada de Cobra Kai, e isso pode finalmente ser como Julie Pierce (Hilary Swank), de Karatê Kid 4: A Nova Aventura, junta-se à continuação de sucesso da Netflix.

Esse novo ano da série começa após o triunfo de Silver no torneio sub 18 do All Valley. Graças à vitória do Cobra Kai, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) foram forçados a fechar os dojos Miyagi-Do e Eagle Fang.

Silver agora consegue dar prosseguimento ao plano que Daniel-san frustrou em Karatê Kid 3, expandindo o Cobra Kai por todo o vale.

Julie foi a heroína de Karatê Kid 4, e ela é a segunda aluna do Sr. Miyagi (Noriyuki “Pat” Morita). Ele viajou para Boston em 1994 e conheceu Julie, uma órfã raivosa, que era neta de um dos velhos amigos de Miyagi com quem ele serviu na Segunda Guerra Mundial.

Semelhante ao que aconteceu com Daniel-san, Miyagi viu potencial na adolescente problemática, que estava sendo intimidada em sua escola.

Miyagi treinou Julie no estilo de karatê de sua família, para que a adolescente pudesse se livrar da ameaça da Alpha Elite. No entanto, essa foi a única vez que Julie Pierce foi vista na franquia.

Retorno de Julie Pierce em Cobra Kai

Julie Pierce, de Hilary Swank, é uma das últimas personagens remanescentes de Karatê Kid que ainda não apareceu em Cobra Kai .

A ausência de Julie é ainda mais notável, já que ela é a única outra aluna que o Sr. Miyagi treinou pessoalmente.

Ironicamente, poderia ser Terry Silver que poderia trazer Julie Pierce para o Vale, finalmente.

O trailer da quinta temporada de Cobra Kai mostra que os planos de expansão de Terry Silver são maiores do que o previsto.

Silver está abrindo simultaneamente vários dojos Cobra Kai em todo o Vale e está recrutando muitos novos senseis para ensinar seus novos estudantes, como Kim Da-Eun (Alicia Hannah-Kim), uma mestre de karatê sul-coreana.

No entanto, o bilionário não planeja parar com os dojos tomando conta do Vale, e ele quer a marca em outras partes do país e do mundo.

Isso pode ser o que finalmente chama a atenção de Julie Pierce e se torna seu chamado à ação. O Cobra Kai de Terry Silver se libertando do sul da Califórnia e se infiltrando onde Julie mora pode ser a gota d’água para fazê-la se juntar a Daniel LaRusso.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix. A quinta estreia em 9 de setembro

