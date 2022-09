Cobra Kai: Explicamos a participação surpresa de atriz de Karatê Kid 3 na 5ª temporada

Já disponível na Netflix, a 5ª temporada de Cobra Kai faz um ótimo trabalho ao introduzir personagens inéditos e desenvolver a história de figuras queridas. Um dos momentos mais interessantes dos novos episódios é a participação surpresa de uma inesquecível atriz de Karatê Kid – que surge bem diferente na produção da plataforma.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de Cobra Kai na Netflix.

Na trama da série, William Zabka e Ralph Macchio retornam ao mundo de Karatê Kid como Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. O elenco da Netflix também conta com Tanner Buchanan (Ele é Demais), Xolo Maridueña (Besouro Azul), Peyton List (Jessie) e Mary Mouser (Scandal).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a participação surpreendente da atriz de Karatê Kid 3 na 5ª temporada de Cobra Kai; confira.

Atriz de Karatê Kid 3 retorna na 5ª temporada de Cobra Kai

O quinto episódio da 5ª temporada de Cobra Kai introduz aos espectadores a personagem Jessica, que é interpretada por Robin Lively.

Muita gente não se lembra, mas essa personagem é uma referência importante ao filme Karatê Kid 3: O Desafio Final.

Jessica é a prima de Amanda (vivida por Courtney Henggeler). Ela chega para apoiar a esposa de Daniel LaRusso durante sua (temporária) separação do personagem de Ralph Macchio.

Em Karatê Kid 3, Jessica tem um papel bem diferente. No longa de 1989, ela interpreta uma grande amiga de Daniel.

Na trama de O Desafio Final, Jessica trabalha em uma loja de cerâmicas que é vizinha do negócio de bonsais do Sr. Miyagi.

Daniel e Jessica ficam amigos após serem aterrorizados por Terry Silver e seu pupilo Mike Barnes (que também volta na 5ª temporada de Cobra Kai).

Após brigar com Daniel – e eventualmente se reconciliar com o protagonista – Jessica decide voltar a Ohio e retomar o relacionamento com o ex-namorado.

Em Cobra Kai, Jessica conta a Amanda tudo sobre seu passado com Daniel, para a surpresa da prima. A personagem também revela detalhes importantes sobre as intenções de Terry Silver, o grande antagonista das temporadas mais recentes da série da Netflix.

Para explicar o papel de Jessica para fãs de Cobra Kai que não assistiram aos filmes de Karatê Kid, a produção da Netflix utiliza algumas cenas de O Desafio Final – incluindo o momento em que a personagem é atacada por Mike e Terry.

Graças à “aula de história” de Jessica, Amanda começa a entender melhor a obsessão de Daniel com os planos de Terry Silver.

Até o momento, o quinto episódio da 5ª temporada de Cobra Kai representa a primeira (e única) aparição de Jessica na série da Netflix. Porém, a personagem ainda pode retornar nos próximos episódios.

Você já pode conferir todos os episódios da 5ª temporada de Cobra Kai na Netflix.

