Cobra Kai: Quem é Mike Barnes, o novo vilão da 5ª temporada

Recentemente, a Netflix divulgou o trailer oficial da aguardada 5ª temporada de Cobra Kai. A prévia traz desenvolvimentos importantes para a história de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso – e confirma Mike Barnes como o grande vilão dos novos episódios. Você conhece esse personagem?

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de Cobra Kai na Netflix.

Na trama da série, William Zabka e Ralph Macchio retornam como Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. O elenco da Netflix também conta com Tanner Buchanan (Ele é Demais), Xolo Maridueña (Besouro Azul), Peyton List (Jessie) e Mary Mouser (Scandal).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Cobra Kai precisam saber sobre Mike Barnes e o papel do personagem na 5ª temporada da série.

Quem é Mike Barnes em Cobra Kai?

Mike Barnes é introduzido na franquia Karatê Kid com o filme Karatê Kid 3: O Desafio Final.

Para se vingar de Daniel LaRusso, Terry Silver se alia a John Kreese e decide contratar Mike Barnes, o “bad boy do karatê”.

Após firmar um negócio lucrativo com Silver, Mike Barnes passa a fazer de tudo para convencer Daniel a se inscrever no novo torneio. Eventualmente, o protagonista decide participar da competição.

No torneio, sob a orientação de Kreese, Mike Barnes faz jogos mentais com Daniel, quase chegando a derrotar o protagonista. Porém, quando Barnes insulta o Sr. Miyagi, LaRusso recupera a força e sai como vencedor.

Sean Kanan interpretou Mike Barnes em Karatê Kid 3: O Desafio Final. O ator reprisa sua performance na 5ª temporada de Cobra Kai.

Além de Karatê Kid, Kanan é conhecido por performances em filmes como My Trip to the Dark Side, Verotika e Além da Lei, junto com as novelas General Hospital e The Young and the Restless.

Os fãs de Cobra Kai também querem saber: como Mike Barnes se encaixa na trama da 5ª temporada?

Em Karatê Kid 3, Terry Silver revela seu desejo de abrir dojos Cobra Kai por todo o vale. Na 4ª temporada da série, ele faz exatamente isso. Ao que tudo indica, Barnes chegará para ajudar no empreendimento.

A 5ª temporada de Cobra Kai estreia no catálogo brasileiro da Netflix em 9 de setembro. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Finalmente, confira abaixo o trailer oficial legendado da 5ª temporada de Cobra Kai.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.