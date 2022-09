O que os críticos estão dizendo sobre a 5ª temporada de Cobra Kai

A 5ª temporada de Cobra Kai estreia na Netflix nesta sexta-feira (8). Enquanto os novos episódios não chegam, parte da crítica especializada tem acesso aos capítulos inéditos. Por isso, o público quer saber: o que a imprensa está dizendo sobre o quinto ano?

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de Cobra Kai na Netflix.

Na trama da série, William Zabka e Ralph Macchio retornam ao mundo de Karatê Kid como Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. O elenco da Netflix também conta com Tanner Buchanan (Ele é Demais), Xolo Maridueña (Besouro Azul), Peyton List (Jessie) e Mary Mouser (Scandal).

Revelamos abaixo as principais impressões da imprensa sobre a 5ª temporada de Cobra Kai; confira.

5ª temporada de Cobra Kai foi aprovada pela crítica

As reações da crítica especializada sobre a 5ª temporada de Cobra Kai – divulgadas entre 7 e 8 de setembro – são largamente positivas.

De acordo com a imprensa, Cobra Kai não perde tempo, e investe em um quinto ano cheio de emoção e reviravoltas.

“Surpresas enormes acontecem ao longo de dos dez episódios – que contam com revelações chocantes, traições, alianças, o retorno de personagens queridos e, é claro, muitas lutas de karatê”, afirma a análise do site Collider.

Para a análise do site Digital Trends, a 5ª temporada de Cobra Kai faz um ótimo trabalho ao equilibrar as tramas de seus numerosos personagens.

“Muita coisa acontece quando a série entra em seu 5º arco de história, mas Cobra Kai. de alguma forma, consegue não apenas equilibrar todas as suas narrativas, mas efetivamente usá-las para enriquecer os personagens”, afirmou o jornalista Rick Marshall.

Mas isso não significa que a 5ª temporada de Cobra Kai é perfeita! Segundo o site ComicBook, a série “se esforça demais em tentar atender os pedidos do público”.

“A 5ª temporada de Cobra Kai traz muito do que os fãs amaram nas primeiras quatro levas de episódios. Mas em algumas vezes, se esforça demais para corresponder às expectativas dos espectadores, e assim, acaba ficando forçada”, avalia o site.

Para o site The Review Geek, os episódios da 5ª temporada de Cobra Kai “demoram para engrenar”, mas se destacam por uma ótima conclusão.

“É na metade da temporada que as coisas começam a se encaixar, com um foco singular ao invés de uma abordagem dispersa para as subtramas individuais. Os episódios finais são muito melhores em tom, ritmo e tensão – o que culmina em uma conclusão dramática”, comenta a resenha.

Finalmente, o site The Nerdy classifica a 5ª temporada de Cobra Kai como “mais do mesmo, mas de maneira positiva”.

“A 5ª temporada de Cobra Kai, certamente, não inova – e estamos totalmente bem com isso. Ela entrega exatamente o que precisa, e nos deixa ansiosos pelo sexto ano”, afirma o jornalista Sean P. Aune.

Cobra Kai 5 estreia na Netflix em 9 de setembro.

